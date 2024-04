Pre-Fall 2024 denim: sprekende wassingen en opvallende silhouetten

De vraag van consumenten naar een garderobe die de seizoenen overstijgt groeit en modeontwerpers hebben denim massaal omarmd. Een blik op de pre-fall 2024 leveringen schetst een duidelijk beeld van de denim trends voor aankomend najaar.

Er is veel aandacht voor het oppervlak: speciale wassingen, lasereffecten, sjabloon prints en jacquards. Jeansmodellen variëren van klassiek tot extra wijde pijpen, met bijpassende jasjes en tops wordt een coherente uni look gecreëerd en de denim midi en maxi rok blijft populair.

Wassingen en afwerking

Diesel: designer, Glenn Martens

Diesel PreFall 24/look 1 Credits: Diesel PreFall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 1: Glenn Martens heeft een rok als een schort voor een spijkerbroek gehangen. Bonded denim is over unbonded denim stof gelegd en vervolgens “gebakken”, waardoor een 'leerachtige' look is ontstaan. De set werd getoond met een bijpassende mouwloze top en bh.

Ganni: Designer, Ditte Reffstrup

Ganni PreFall24/ look 18 Credits: Ganni PreFall24/Launchmetrics Spotlight

Look 18: Een lang jasje zonder kraag en bijpassende jeans met een stencil print van bloemen op een wassing in midden tinten. Een hobo tas met lovertjes maakt de look af.

MM6 Maison Margiela

MM6 PreFall 24/ look 3 Credits: MM6 PreFall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 3: Een ‘overall' met een stretch nude col bevestigd aan een baggy jeans in een 'dirty' gele wassing, met als accessoire MM6 'Tabi' schoenen in nude.

Erdem Moralioglu

Erdem PreFall 24/ look 7 Credits: Erdem PreFall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 7: Een oversized ongewassen spijkerjas met een groot geplaatste gestencilde bloemenprint. Lichtroze satijnen slingbacks met een rozenversiering maakten de look af.

Balmain: Designer, Olivier Rousteing

Balmain PreFall 24/ look 30 Credits: Balmain PreFall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 30: Relaxte jeans met opgerolde pijpen in een vintage wassing met een palmboom print in wit werd getoond met een getailleerde blazer in perzik met aquakleurig kraag en manchetten en een top met een diepe v-hals in een ruit. Een kleine handtas en pumps met vierkante neus maakten de look af.

Versace

Versace Pre-Fall 24 dark denim suit Credits: Versace Pre-Fall 24/courtesy Versace

Look 22: Een donker denim vierkant jackje met bijpassende cropped skinny jeans. Accessoires waren onder andere een handtasje, leren handschoenen en open schoentjes met een klein hakje.

Frisse silhouetten

MM6 Maison Margiela

MM6 Prefall 24/ look 24 Credits: MM6 Prefall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 24: Jeans met ballonpijpen in stonewashed denim en een gekreukelde afwerking gecombineerd met een doorgestikte coltrui in aqua. Gedragen met een witte bucket bag en sneakers.

Stella McCartney

Stella McCartney PreFall 24/ look 29 Credits: Stella McCartney PreFall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 29: Lange jeans met extra wijde pijpen in een stonewash onder een grof gebreide kabeltrui in hemelsblauw en grijs.

Stine Goya

Stine Goya PreFall 24/ look 17 Credits: Stine Goya PreFall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 17: Boyfriend jeans in een klassieke wassing. Naden aan de voorkant en zakken met een matte afwerking creëren een verrassend oppervlak. De broek werd getoond met een bijpassende vest top.

DSquared2: Designers, Dean and Dan Caten

Dsquared2 PreFall 24/ look 2 Credits: Dsquared2 PreFall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 2: Jeans in Jodhpur-stijl met krassen, bleekvlekken en patchwork-elementen gecombineerd met logo ondergoed. De jeans werd getoond met een bruin verweerd corduroy jack, een rood shirt en een tanktop. Een schoudertas van imitatiebont en hooggehakte laarzen met wandel details maken de look af.

Victoria Beckham

Victoria Beckham PreFall 24/ look 6 Credits: Victoria Beckham PreFall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 6: Een knielange rok met knopen in een klassieke stonewash kleur met een omgeslagen zoom. Het werd getoond met een bijpassend shirt onder een zwarte wollen double breasted blazer. Accessoires waren onder andere een grote handtas en creme kleurige pumps.

Sylvie Millstein Hellessy

Hellessy PreFall 24/ look 23 Credits: Hellessy PreFall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 23: Highwaisted jeans met smalle pijpen in een lichte vintage wassing met selvage details aan de zijkant en een brede zoom in een contrasterende indigo wassing. Hij werd getoond met een bijpassend oversized shirt met afritsbare mouwen. Tot de accessoires behoren zwarte laarzen met open neus.

Diesel: Designer, Glenn Martens

Diesel PreFall 24/ look 3 Credits: Diesel PreFall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 3: Een vloerlange rok met een middenpaneel in een vintage stone-washed en een kort marineblauw logo T-shirt werden getoond met een denim tas en zilveren pumps.

DSquared2: Designers, Dean and Dan Caten

DSquared2 PreFall 24/ look 15 Credits: DSquared2 PreFall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 15: Een mini overgooier met studs en kettinkjes, in een klassieke wassing gecombineerd met een witte tanktop en een rood jasje van imitatiebont. De look werd afgemaakt met een bruine baseballpet, zilveren sieraden en zwarte enkellaarsjes.

Helmut Lang: Designer, Peter Do

Helmut Lang Pre-Fall 24 dark denim jeans Credits: Helmut Lang Pre-Fall 24/courtesy Helmut Lang

Look 23: Donkere denim jeans met rechte pijpen en klepzakken in combinatie met een wit T-shirt met lange mouwen en een riem met logo.

Brandon Maxwell

Brandon Maxwell Pre-Fall 24 cuffed jeans Credits: Brandon Maxwell Pre-Fall 24/Launchmetrics Spotlight

Look 17: Medium gewassen jeans met rechte pijpen en een extra brede boord met een crèmekleurige tuniek. Accessoires zijn zwarte slingbacks en een olijfgroene tas.