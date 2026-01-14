Pre-Fall 2026: Ruiten zijn het belangrijkste patroon voor het seizoen

Een vroege blik op Pre-Fall 2026 signaleert de sterke aanwezigheid van ruiten en ruitpatronen, die zich opnieuw positioneren als sleutelpatronen voor het seizoen.

Pre-Fall producten liggen al in mei en juni in de winkels. De veelzijdigheid van ruiten in verschillende materialen maakt het een logische keuze voor deze levering. Het blijft zelfs een van de sterkste en meest betrouwbare patronen op de markt, het hele jaar door.

Het ‘See now, buy now’-concept is sinds Covid grotendeels uit de gratie geraakt. Toch besloot Seán McGirr de McQueen Resort 2026-collectie te tonen op het moment dat deze beschikbaar werd voor aankoop. De ontwerper maakte vakkundig gebruik van de kenmerkende tartan van het modehuis, waarbij hij precieze tailoring combineerde met soepele drapering.

Beeld: McQueen Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight

Beeld: Etro Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight

Etro's creatief directeur, Marco De Vincenzo, opende zijn Pre-Fall 2026 lookbook met een geplooide wollen tartan broek met wijde pijpen. Deze werd gecombineerd met een gestreept overhemd en een brokaat korset. Een gelaagde look die de toon zette voor de hele collectie.

Hij zette het thema voort met een tartan mantelpak met plooirok, wat benadrukt dat Dark Academia een belangrijke richting blijft voor de komende herfst. Een kort jasje en een knielange geruite wollen jas maakten het verhaal compleet en gaven de collectie een duidelijke Boheemse-Country sfeer.

Beeld: Stella McCartney Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight

Trouw aan haar reputatie voor onberispelijke Britse tailoring, presenteerde Stella McCartney een double-breasted jas in glen plaid met een sjaalkraag. Deze werd gecombineerd met een knielange rok, beide uitgevoerd in dezelfde verfijnde stof.

Elders in de collectie speelde ze met contrast door de glen plaid te combineren met geborsteld katoen in een ander ruitpatroon, wat het patroonverhaal extra diepte gaf.

Beeld: Armarium Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight

Bij Armarium gaf creatief directrice Giorgia Gabriele een zachtere, meer vrouwelijke draai aan de trend voor Pre-Fall 2026. Ze introduceerde een reeks wollen ruiten in gedempte tinten die haar silhouetten een zachte structuur gaven. Het resultaat: ingetogen, draagbare stukken met een verfijnde afwerking.

Beeld: Diesel Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight

Glenn Martens leverde een breed spectrum aan geruite stoffen voor Diesel, wat de veelzijdigheid van deze patronen bewijst. Aan de ene kant toonde hij een strakke wollen gabardine jas met een dramatische, noppige wollen kraag. Aan de andere kant een gelaagde jurk met een grunge-uitstraling en een gekreukte, doorleefde afwerking.

Beeld: Baum und Pferdgarten Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight

Bij Baum und Pferdgarten gaven Rikke Baumgarten en Helle Hestehave alledaagse basics een frisse impuls met ruiten. Een opvallend item was hun korte geruite blazer met striksluiting, gestyled over een sportieve polo en gecombineerd met een jeans met krijtstreep. Ze introduceerden ook een denim rok met krijtstreep die asymmetrisch aan één kant sloot, wat een subtiele vernieuwing toevoegde aan een klassieke vorm.

Beeld: Chanel Pre-Fall 26 ©Launchmetrics/spotlight

Voor zijn tweede Chanel-collectie organiseerde Matthieu Blazy de show in een ongebruikt metrostation aan de Bowery in New York. Een setting die de stedelijke energie van de collectie benadrukte. Onder de 80 looks verschenen overal ruiten en ruitpatronen. Van een double-breasted jasje over een speelse ‘Superman’-trui tot op Madras geïnspireerde combinaties van verschillende ruiten op blouses en rokken.

En in Look 43 bleek wat een oversized geruit flanellen hemd leek, volledig gemaakt te zijn van bouclé - een kenmerkende Blazy-twist. Ruiten en ruitpatronen passen zich eindeloos aan seizoen, stof, cultuur en trend aan zonder hun identiteit te verliezen. Verwacht dat deze veelzijdige patronen gedurende heel 2026 een trend zullen zijn.