Pre-Fall ’25: Denim speelt een belangrijke rol

Jeans met volume

Self-Portrait: ontwerper, Han Chong

Self-Portrait Pre-Fall 25 Credits: Self-Portrait Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Officine Generale: ontwerper, Pierre Mahéo

Officine Generale Pre-Fall 25 Credits: Officine Generale Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Chanel

Chanel Pre-Fall 25 Credits: Chanel Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Ulla Johnson

Ulla Johnson Pre-Fall 25 Credits: Ulla Johnson Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Denim maakt de overstap naar RTW

Balmain: ontwerper, Olivier Rousteing

Balmain Pre-Fall 25 Credits: Balmain Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Veronica Beard

Veronica Beard Pre-Fall 25 Credits: Veronica Beard Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Valentino: ontwerper, Alessandro Michele

Valentino Pre-Fall 25 Credits: Valentino Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Stella McCartney

Stella McCartney Pre-Fall 25 Credits: Stella McCartney Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Monse: ontwerpers, Laura Kim en Fernando Garcia

Monse Pre-Fall 25 Credits: Monse Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Brandon Maxwell

Brandon Maxwell Pre-Fall 25 Credits: Brandon Maxwell Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Carolina Herrera: ontwerper, Wes Gordon

Carolina Herrera Pre-Fall 25 Credits: Carolina Herrera Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Ferrari: ontwerper, Rocco Iannone

Ferrari Pre-Fall 24 Credits: Ferrari Pre-Fall 24/©Launchmetrics/spotlight

Diesel: ontwerper, Glenn Martens

Diesel Pre-Fall 25 Credits: Diesel Pre-Fall 25/©Launchmetrics/spotlight

Pre-fall overbrugt de periode tussen de zomer- en de eerste herfstcollecties en wordt al in juni/juli uitgeleverd. Naast items die gekocht kunnen worden om later te dragen, kopen consumenten ook graag kledingstukken die ze 'meteen aan kunnen'. Denim speelde een belangrijke rol in de Pre-Fall ’25 collecties. Naast diverse jeansmodellen toonden ontwerpers jurken, jassen, mantels en rokken in verschillende wassingen. Naarmate we dichter bij najaar 2025 komen, zullen we meer relaxte stijlen gaan zien, waaronder jeans met bandplooien.Ontwerpers toonden een verscheidenheid aan jeans voor pre-fall ’25, waarbij volume het dominante kenmerk was. Twee stijlen sprongen eruit: de barrel leg en de relaxed fit.Look 19: De barrel leg jeans was uitgevoerd in donkerblauw denim en werd getoond met een bijpassend double-breasted jasje met brede revers, een lage riem, manchetten met bandjes en opvallende knopen.Look 6: een zogenaamde 'denim smoking': een recht jasje met opgestikte zakken en een relaxed fit jeans in dezelfde klassieke blauwe wassing. Deze werden gecombineerd met een wit poloshirt met opengewerkt patroon.Look 33: Relaxed fit jeans in een lichtblauwe stonewash, gecombineerd met een violet en blauw double-breasted tweed jasje met witte stiksels.Look 30: een double-breasted kraagloos jasje met gouden knopen in een medium blauwe wassing en een bijpassende wijde broek.Het is commercieel interessant om items voor de vroege herfst leveringen in denim uit te voeren, omdat het materiaal de seizoenen overstijgt en dus relevant blijft in de winkel.Look 26: een denim mantel in een lichtblauwe wassing met retro details uit de jaren '70, waaronder opgestikte zakken en dubbele naden. Gouden bloemvormige drukknopen zaten achter een blinde sluiting.Look 7: een lichtgewicht denim in een indigo wassing voor een tuniek met plooien aan de voorkant, witte stiksels en een bijpassende flared broek.Look 70: een minirok met een volant aan de zoom en klassieke jeansdetails in een medium blauwe wassing. Het werd getoond met een witte blouse met broderie anglaise en een zwarte lintversiering op de kraag.Look 8: een strapless lange jurk gemaakt van hergebruikte vintage jeans in een klassieke blauwe wassing, geaccentueerd door twee brede riemen.Look 15: een denim jurk in een donkere wassing, gemaakt van een jeans en schuin gestikt met een gerafelde zelfkant en leren bandjes.Look 20: een mouwloze tuniek met ronde hals in een lichtblauwe stonewash en een bijpassende jeans.Look 30: een kraagloze blouse met korte mouwen, strikdetail en een bijpassende enkellange rok met plooien en een brede riem. Beide waren uitgevoerd in een donkere denim.Look 8: een kort jasje met twee knopen en een afgeronde zoom over een overhemd met splitkraag en een bijpassende lange rok met overslag aan de voorkant, uitgevoerd in donkerblauw chambray.Look 35: een overalljurk met een afgeronde zoom in een stonewashed lichtblauwe denim met zware whiskers en laarzen van dezelfde stof.