Première Vision FW26 Seizoens- & Kleurenrapport

Belangrijkste trends uit het Première Vision FW26 whitepaper:

1. Innovatie en Technologie: Een Nieuwe Koers

In een wereld van wereldwijde instabiliteit is onvoorspelbaarheid de nieuwe norm. Innovatie geïnspireerd door de natuur, variërend van biofabricage en regeneratieve materialen tot biotech, wijst op een symbiotische, post-fossiele toekomst. Vooruitgang ontstaat door de synergie tussen mens, machine en algoritmes. A.I. maakt slimmer ontwerp en productie mogelijk, van virtuele sampling tot geoptimaliseerde voorraden. Deze nieuwe mentaliteit waardeert wat al bestaat. De voorkeur gaat uit naar lokale, circulaire oplossingen met een lage impact die energie besparen en afval verminderen. Het is een innovatie die verbindt, bevraagt en inspireert – en nieuwsgierigheid omzet in vooruitgang!

Het hoofdthema van het seizoen – Verbindingen

Het FW 26-seizoen staat in het teken van verbindingen: relaties die uitwisseling, creativiteit en samenwerking stimuleren. De wereld van mode kenmerkt zich door diverse stijlen en veranderende consumentengewoonten, met een publiek dat gevarieerder en moeilijker te definiëren is dan ooit. In dit gefragmenteerde landschap ligt de focus op het creëren van nieuwe verbindingen: creatief, emotioneel, cultureel en technologisch. Deze verbindingen zullen de toekomst van de mode vormgeven.

Het seizoen is geworteld in sterke waarden als duurzaamheid en veiligheid. Het omarmt innovatie en nieuwe technologieën om gelijke tred te houden met de evolutie van de industrie. Ontwerpers verkennen zintuiglijke connecties en gedurfde storytelling, zowel precies als spontaan, als inspiratie voor de creatieve en duurzame strategieën van morgen.

2. Kleurenpalet & Harmonieën

De donkere kleuren: Zwart/Bruin, Zwart/Kaki, Zwart/Blauw, Zwart/Rood

De donkere tinten van dit seizoen krijgen een nieuwe rijkdom door hints van bruin, kaki, blauw en rood die klassiek zwart vernieuwen. Deze tinten voegen diepte en emotie toe, en combineren moderne elegantie met een mysterieus randje. Lichteffecten – van iriserend tot metallic – brengen beweging en levendigheid in deze donkere tonen, waardoor ze veranderen in vloeiende, lichtgevende oppervlakken.

De donkere kleuren Zwartbruin en Zwartrood bij Bottega Veneta SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De disruptieve kleuren: Subversief Blauw, Gele Clash, Fuchsia Shots, Vreemd Groen

Levendige synthetische tinten – fuchsia, geel, blauw en groen – schudden het winterpalet op. Gebruikt als gedurfde accenten, geven ze energie aan neutrale kleuren, benadrukken ze metallics en geven ze klassiekers een frisse draai. In combinatie met verfijnde texturen en contrasterende materialen, mengen ze retro-charme met een moderne, grafische uitstraling. Deze opvallende kleuren, die meestal in de zomer te zien zijn, brengen energie, verrassing en spontaniteit in winterlooks.

Disruptive kleuren / Connected Energies bij Vivienne Westwood Lente Zomer 2026, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De gedesatureerde kleuren: Off-Beige, Off-Mauve, Off-Groen, Off-Zilver

Neutrale kleuren staan dit seizoen centraal, opnieuw gedefinieerd als een creatief canvas voor opvallende stukken. Ze brengen een koel, winters licht – meer maanachtig dan zonnig – met hints van roze-beige en ijzig blauwgroen, weerspiegeld in zachte metallic afwerkingen. Subtiele zilveren en aluminium glans balanceren moderne romantiek met een retro-futuristisch randje. Grijs, doordrenkt met mauve, toont de schoonheid van nuance; een poëtische, mysterieuze neutraliteit die speelt met textuur, transparantie en gelaagde effecten.

De gedesatureerde kleuren Off-Beige Off-Mauve bij Paolo Carzana SS26 - Ready to Wear & Off-Green en Off-Silver bij Christopher Esber SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De koele kleuren: Koel Geel, Koel Groen, Koel Blauw, Koel Grijs

Voor FW 26 komt frisheid tot uiting in zachte gelen, groenen, blauwen en grijzen die kalm en toch levendig aanvoelen. Een zacht geel voegt een koele gloed toe, terwijl ongebruikelijke groentinten een subtiel veranderde natuur suggereren. Koele tinten verschijnen op verrassende plaatsen, contrasteren met warme texturen en creëren een mix van sferen. Blauwtinten brengen een gedurfd, modern gevoel en worden de sleutel in een garderobe die decoratie en functionaliteit combineert, met een combinatie van extreem minimalisme en stedelijke energie. Samen met zachte of glanzende materialen creëren deze koele kleuren een nieuw gevoel van balans.

De koele kleuren bij Acne Studios SS26 - Ready to Wear, Akris SS26 - Ready to Wear & Canex SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De zachte kleuren: Oranje Vlees, Koraal, Goud, Rozigheid

Dit seizoen staan roze- en oranjetinten opnieuw naast rood om sensualiteit uit te drukken, waarbij subtiele luxe wordt gemengd met een modern gevoel. Zacht oranje en roze getinte beiges creëren een zachte, verfijnde vrouwelijkheid zonder overdreven zoet aan te voelen. Deze warme, huidachtige tinten suggereren intimiteit en comfort, maar passen toch goed in strakke, stedelijke stijlen. Gebruikt in kleurblokken of ton-sur-ton, vertrouwen deze elegante tinten op materiaalcontrasten en verschijnen ze zelfverzekerd in alledaagse kleding, van casual items tot maatwerk.

De zachte kleuren Orange Flesh bij Weider Silveiro SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De geraffineerde kleuren: Verheven Bruin, Verheven Taupe, Verheven Geel, Verheven Brons

Vernieuwde neutrale kleuren, donkerbruin en vervaagde taupes, benadrukken rijke texturen en creëren een kalme, verfijnde vorm van luxe die rustieke sferen vermijdt. Een zacht, goudgeel voegt een discrete toets van rijkdom toe, terwijl een brons met een vleugje groen metallics een frisse draai geeft. Dit brons voelt zowel vintage als modern aan en verbindt de creativiteit van heden en verleden. Door aardse diepte te combineren met zachte warmte, brengen deze tinten elegantie en authenticiteit in de ontwerpen van vandaag. Ze bewegen zich gemakkelijk van maatwerk naar casual stukken en van minimale naar decoratieve stijlen, en bieden een nieuwe kijk op ‘quiet luxury’.

De geraffineerde kleuren Elevated Brown & Yellow bij Weider Silveiro SS26 - Ready to Wear & Forca Studio SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

3. Innovatie in Stofontwerp

Innovatie komt tegenwoordig uit vele hoeken, waaronder biotechnologie, A.I., hernieuwde interesse in natuurlijke vezels en de bescherming van traditionele textielvaardigheden. Het gaat niet om de ene aanpak die de andere overtreft, maar om hoe ze samenwerken. Deze mix creëert een nieuwe manier van ontwerpen en produceren in een tijd waarin de regelgeving strenger wordt en consumenten meer aandacht besteden aan de impact van hun aankopen.

Synthetische vezels

Synthetische vezels domineren nog steeds de markt met 67 procent, wat de noodzaak onderstreept om de afhankelijkheid van fossiele materialen te verminderen en circulaire of biobased alternatieven te versnellen. Biobased kunststoffen zoals EVO® – gemaakt van castorbonen en maïs – tonen aan dat hernieuwbare grondstoffen fossiele volledig kunnen vervangen. Alle vezels, zelfs hernieuwbare, moeten over hun volledige levenscyclus worden beoordeeld. regen™ BIO Spandex past deze aanpak toe, met plannen om in 2026 over te stappen op suikerriet dat meer koolstof absorbeert. Nieuwe technologieën kunnen zelfs CO₂ omzetten in groene methanol en vervolgens in de volgende generatie polyester, waardoor emissies worden omgezet in hulpbronnen.

Kunstmatige cellulosevezels zoals viscose, lyocell en acetaat zijn in opkomst, maar moeten ontbossing vermijden en de chemische impact verminderen. Lyocell gebruikt niet-giftige oplosmiddelen in een gesloten kringloop; TENCEL™ vermindert het koolstof- en waterverbruik verder met FSC-gecertificeerde houtpulp. NAIA™-acetaat valt ook op door verantwoord bosbeheer en productie in een gesloten kringloop. Cellulosevezels evolueren naar een echte textiel-naar-textiel circulariteit. Bedrijven schalen de productie van gerecyclede cellulosevezels op: CIRCULOSE® gebruikt chemisch gerecycled post-consumer katoen zonder houtpulp, en NUCYCL® maakt eindeloos recyclebare vezels van katoenen textielafval.

Natuurlijke vezels

Katoen is wereldwijd de op één na meest gebruikte vezel, maar de conventionele landbouw kan milieu- en sociale problemen veroorzaken. Gecertificeerd biologisch katoen verbetert de traceerbaarheid en de praktijken, terwijl regeneratieve landbouw verder gaat door de bodem te herstellen, koolstof vast te leggen, de biodiversiteit te vergroten en een eerlijker levensonderhoud voor boeren te ondersteunen. Labels als Regenagri, Materra®, Good Earth Cotton® en Land To Market™ bevorderen deze verschuiving met strenge verificatie om greenwashing te voorkomen. Katoen beweegt zich ook in de richting van circulariteit. Bedrijven als Weturn (Frankrijk) en CIRCLO (Portugal) produceren nieuwe garens en stoffen van mechanisch gerecycled katoen. CIRCLO heeft zelfs een lokaal systeem gebouwd dat in staat is om stoffen van honderd procent gerecycled katoen te maken, wat nog steeds een grote uitdaging is. Deze initiatieven tonen aan hoe essentieel samenwerking in de hele toeleveringsketen is voor echte vooruitgang op het gebied van duurzaamheid.

Illustratieve afbeelding katoen natuurvezels: Renewcell, gerecycled katoenen textielafval Credits: Renewcell

Illustratieve afbeelding katoen natuurvezels. Credits: Afbeelding: Apulia Regenerative Cotton Project via Giorgio Armani Twitter

Illustratieve afbeelding katoen natuurvezels. Credits: het nieuwe Oeko-Tex Organic Cotton Label. Foto: Oeko-Tex

Innovaties & Technologieën voor Duurzame Kleur

Kleur blijft een grote uitdaging voor textiel, aangezien de meeste synthetische kleurstoffen afhankelijk zijn van fossiele bronnen en aanzienlijke hoeveelheden water, energie en chemicaliën verbruiken. Als reactie hierop verbeteren fabrikanten processen en verkennen ze nieuwe oplossingen met een lagere impact – van kleurstofvrije technieken tot biotech-innovaties. ALGAEING™ gebruikt algen om niet-giftige, koolstofarme kleurstoffen te creëren die weinig water verbruiken, terwijl bedrijven als Colorifix pigmenten produceren door bacteriële fermentatie met DNA van levende organismen. Hun OEKO-TEX®-gecertificeerde proces elimineert schadelijke chemicaliën en vermindert het water- en energieverbruik voor zowel verven als bedrukken aanzienlijk.

Colorfix-technologie Credits: Colorfix

Credits: Afbeelding: Pangaia x Colorifix

4. Drie toekomstgerichte scenario's schetsen de richtingen voor het FW 26-seizoen: New Dynasties, Ego-Eco en Territories Expressions

Binnen deze drie trends tonen geweven stoffen, breisels, borduursels, kant en prints een verlangen naar verandering, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de hedendaagse behoefte aan zingeving, comfort en sensualiteit.

New Dynasties

Deze eerste trend drukt een breuk uit met de huidige sfeer van onzekerheid en ontevredenheid. Het toont een nieuwe generatie die op zoek is naar sterke emoties en diepere betekenis, traditionele regels verwerpt en gotische, punk- en rebelse stijlen omarmt. Dit thema stuurt de textielontwikkelingen in de richting van een nieuwe vorm van ingetogen weelde, waaronder stevige kostuumstoffen met een dichte, veerkrachtige grip, zware katoenen stoffen met compacte, gestructureerde weefsels en compacte maar flexibele dubbelzijdige stoffen.

Ego-Eco

Het tweede thema van het seizoen verbindt milieukwesties met de menselijke gezondheid, waardoor mode een vorm van zorg wordt. Het richt zich op welzijn en balans, ondersteund door materialen en producten die goed aanvoelen voor de zintuigen. Dit thema benadrukt de connectie tussen technologie en welzijn, en tussen innovatie en duurzaamheid. Ecodesign maakt gebruik van biomimicry om veiligere materialen te creëren, de milieu-impact te verlagen en schadelijke chemicaliën te verminderen. Materialen omvatten verfijnde, rekbare puffers en anatomisch ontworpen luxe quilting tot 3D-breisels, spacer-stoffen en bi-stretch dubbelzijdige materialen die breisels nabootsen.

Territories Expressions

Het derde thema voor FW26 verandert mode in een gedeelde, creatieve ruimte die cultureel erfgoed verbindt met de collectieve verbeelding. Door diverse identiteiten te waarderen, viert het vakmanschap als een teken van uniciteit. Samenwerking ondersteunt een circulaire aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van traceerbare recycling en creatieve upcycling om de productiewijze te verrijken. Door authenticiteit te combineren met moderne ideeën, geven patchworks en gemengde constructies ontwerpen een sterk karakter en openen ze de deur naar nieuwe tactiele en visuele combinaties.

5. Overige Materialen

FW26 Leer

Voor FW26 vallen twee oppervlaktekenmerken in leer op: ten eerste zullen oppervlakken meerdere glinsterende effecten hebben; ten tweede, in tegenstelling tot deze glanzende afwerkingen, kunnen leersoorten een afgerond, tactiel register hebben, zelfs op zware huiden zoals jonge stier, wat een fluweelzachte afwerking biedt. Kledingstukken van leer zullen ongelooflijk zacht, soepel en licht zijn.

Leer bij Alaïa Off Season 2026 Ready to Wear, Carven SS26 - Ready to Wear & Mugler SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

FW26 Denim

Vlameffecten

Voor FW26 wordt de denimwereld warmer. In plaats van de gebruikelijke koele, aquatische blauwtinten, omarmt het warme, vurige tonen met oppervlakte-effecten die eruitzien alsof ze door vlammen zijn aangeraakt. De denim van dit seizoen haalt inspiratie uit de gloed van een haardvuur, waarbij houtskooltexturen worden gemengd met gebrande, gloeiende tinten. Indigo verschuift naar roestkleurige reflecties die over de stof lijken te glinsteren, terwijl rokerige effecten zwartgeblakerde, grijze en roodgetinte kleuren introduceren. Heldere oranjetinten kunnen nu worden gecreëerd met verantwoorde pigmenten zoals Recycrom™ van Officina39, gemaakt van gerecycled textielafval. Vlam- en rookeffecten inspireren kleurverlopen die prachtig overgaan van schaduw naar licht.

Vlameffecten Denim bij Weinsanto Herfst Winter 2025, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gebarsten Texturen

Hier wordt het idee van vuur letterlijker genomen, met oppervlakken die direct verschroeid lijken. Blauwe denim is gemarkeerd met bruine en zwarte tinten die brandvlekken nabootsen, soms zelfs met de suggestie van geschroeide gaten. Afwerkingen barsten en bladderen af, waardoor het ruwe materiaal eronder zichtbaar wordt. Zelfs de accessoires hebben een vintage, verbrande uitstraling, wat een complete, op punk geïnspireerde esthetiek creëert tot in het kleinste detail.

FW26 Print Highlights

Bucolic Shirting

Verfijnde, gedetailleerde bloemenpatronen verschijnen op stoffen van honderd procent katoen en honderd procent viscose. Met een subtiel, nostalgisch gevoel in zachte herfsttinten zoals kaki en gedempt bruin, bieden deze evenwichtige ontwerpen een fris alternatief voor het klassieke herenoverhemd. De soepele stoffen creëren een elegante maar ontspannen look, perfect voor dagelijks gebruik.

Bucolic Shirting bij White Mountaineering SS26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Jacquards

Lichtgevende Bloemen

Een landelijke en fantastische sfeer heerst in jacquards, waar stralende bloemen uit donkere achtergronden barsten. Schokkende kleurcontrasten, flamboyante metallics of fluorescerende accenten verstoren de duisternis. Binnen de patronen roept een overvloed aan texturen en reliëfs soms een handgestikte kruissteek, een gepixelde weergave of schilderachtige effecten op, in tinten van koper, oranje, roze en levendig turkoois.

6. Accessoires

Voor FW26 brengt het thema verbinding technologie en vakmanschap, invloeden uit het verleden en moderne behoeften samen. Materialen, kleuren en vormen worden instrumenten voor storytelling. Bij accessoires komt dit tot uiting in een mix van functie en decoratie, traditie en innovatie. Een rijke, multisensorische aanpak neemt de leiding, met gedurfde kleuren, texturen, glans en 3D-effecten. De drang naar accessoires met een lagere impact stimuleert ook nieuwe metaallegeringen en inventieve biomaterialen, die nieuwe texturen toevoegen aan functionele stukken.