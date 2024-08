Preview damesmode SS25: Trad wives, verschuiving van waarden en AI

De modeshows voor damesmode SS25 komen er snel aan. New York Fashion Week luidt het seizoen in als eerste van de vier belangrijkste modesteden en begint op 6 september. We kunnen een evolutie verwachten van trends die het publiek in het verleden al in beslag namen, maar ook trends die deze neigingen drastisch lijken tegen te spreken. Om de verschuivingen te bespreken, sprak FashionUnited met Patricia Maeda, directeur dameskleding bij trendvoorspellingsbureau Fashion Snoops.

Samenvoeging van vakmanschap en AI

Collina Strada SS24, MSGM SS24 en Rabanne FW24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoewel kunstmatige intelligentie (AI) nog in de kinderschoenen staat in de wereld van modeontwerp, heeft het een enorm potentieel, aldus Maeda. "Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen, beloven de modeshows van september nog meer technologische doorbraken", voegde Maeda toe. "Het zal fascinerend zijn om te zien hoe ontwerpers technologie gebruiken om de grenzen van vakmanschap te verleggen en de grenzen van wat we normaal gesproken associëren met traditionele luxe te verruimen."

In dit opzicht zijn opmerkelijke evenementen aan de horizon voor Maeda onder meer het werk van Matthieu Blazy bij Bottega Veneta, die "laat zien dat innovatie en vakmanschap harmonieus kunnen samengaan", en de aanstaande show van Coperni in Disneyland Paris, waarvan Maeda zei dat het "klaar is om een echt onvergetelijk modemoment te bezorgen door technologie en mode te combineren". Deze opname van AI-technologie zal echter niet helemaal nieuw zijn. Machine-learning werd bijvoorbeeld al toegepast om AI-gegenereerde prints te maken in de voorjaarscollectie 2024 van Collina Strada, terwijl op de NYFW-show van Christian Cowan de Primrose-jurk van de ontwerper, gemaakt in samenwerking met Adobe, voor opschudding zorgde, benadrukte Maeda. Welke nieuwe vormen AI X Fashion kan aannemen, moet nog blijken.

Generatiewaardeverschuiving heeft invloed op het dagelijks leven

Stamm FW24, Willy Chavarria FW24, Vetements SS23. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ontwikkelingen als gevolg van de tijd zullen ook duidelijk worden in de mode door verschuivende generatiewaarden, veranderingen die met name producttrends zullen beïnvloeden en vormgeven. Maeda zei hierover: "Merkloyaliteit is de afgelopen jaren drastisch veranderd omdat bedrijven erkennen dat louter een bekende naam niet langer de harten van millennials en Gen Z verovert."

Maeda merkte op dat dergelijke veranderingen direct van invloed zijn geweest op de opkomst van dagkleding, sportkleding en casual kleding, die uiteindelijk de "moderne consumentenwens naar bruikbaarheid" weerspiegelen en dus een "hernieuwde interesse in het 'alledaagse' en een pragmatische benadering van hoe vrouwen zich daadwerkelijk kleden" die een opleving heeft gezien in ontwerpershowcases. Wat dit zou kunnen betekenen voor SS25 zijn collecties die "echt de essentie van hedendaagse mode belichamen", voegde Maeda toe, met een voorkeur voor een "flexibeler en authentiekere benadering van stijl boven rigide kledingnormen".

Een voorbeeld hiervan was eerder al genoemd door Melissa Moylan, VP dameskleding bij Fashion Snoops, die in haar SS25-trendseminar zei dat de toegenomen waardeoriëntatie van klanten hen zag steunen merken die hun grotere overtuigingen weerspiegelden. Als zodanig gelooft ze dat er als onderdeel van haar trend 'Devotion' een heronderzoek kan zijn van traditionalisme en rituelen die met name vorm kunnen krijgen in de vorm van rebelse ongehoorzaamheid. Willy Chavarria gaf al een voorbeeld hiervan tijdens zijn FW24-show, waar hij een collectie presenteerde die was geïnspireerd door klerikalisme om commentaar te geven op zijn religieuze opvoeding en traditionele merkpercepties uit te dagen.

Een nieuw tijdperk van stille luxe

Khaite FW24, Alaia FW24, Jil Sander SS24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Elke keer dat je denkt dat de trend van quiet luxury voorgoed is verdwenen, maakt deze een opleving van aanzienlijke proporties door. Dit vermogen om relevant te blijven, heeft het waarschijnlijk de status van een meer gevestigd onderdeel van de mode bezorgd - minder een tijdelijke trend en meer een teken dat de voorkeuren van consumenten officieel op de lange termijn zijn veranderd. Dat betekent echter niet dat het niet is geëvolueerd. "Hoewel minimalisme altijd zijn plaats in de mode zal behouden, denk ik dat de huidige iteratie van 'stille luxe' minder te maken heeft met esthetiek en meer met de principes van eenvoud en exclusiviteit", zei Maeda.

Hoewel hints van een dergelijke progressie misschien al duidelijk zijn geworden in de najaarsshow 2024 van The Row zonder foto's of de intieme catwalk van Alaïa in zijn Parijse boetiek, voorziet Maeda dat deze terugkeer naar exclusiviteit alleen maar duidelijker zal worden in het komende seizoen. Ze werkte uit: "Hoewel deze benadering elitair kan lijken, dient het als een herinnering om de ervaring zelf te koesteren - het observeren, dragen en voelen van de emotionele resonantie van uitzonderlijke kledingstukken. Dit vertegenwoordigt misschien wel de ware evolutie van stille luxe: een intieme verbinding met de kleding en het unieke gevoel dat ze oproepen wanneer ze worden gedragen."

Overname van 'Trad wife'

Jacquemus FW24, Koradior FW24, Vivetta FW24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Elders is een trend die de online discussie de afgelopen maanden heeft bepaald, die van 'Trad Wives', een term die verwijst naar vrouwen die traditionele genderrollen beoefenen, die vaak doen denken aan de jaren vijftig. Hoewel het in sommige opzichten een controversieel onderwerp is en zeker afwijkt van de bovengenoemde trends, valt niet te ontkennen dat deze 'huishoudelijke' esthetiek nieuwsgierigheid heeft gewekt bij het grote publiek. Het is er een waarvan Maeda ook gelooft dat het zijn weg naar de catwalk zou kunnen vinden, zij het in een vorm die dichter bij het modeaspect blijft met minder nadruk op de, doorgaans, controversiële waarden.

Maeda zei hierover: "Een andere grote trend die ik op de catwalks verwacht te zien, is de terugkeer naar vrouwelijke idealen via uber-vrouwelijke ontwerpen die het idee van huiselijkheid omarmen - een concept dat aan populariteit wint door trends zoals de 'trad wife'-beweging. Deze moderne kijk op herwonnen vrouwelijkheid biedt een nieuw verhaal voor dameskleding, waarbij elementen van meisjesachtigheid (zoals strikken, ballonrokken) worden geüpdatet met alledaagse stukken die sentimentaliteit oproepen. Denk aan wikkelrokken lijkend op een schort, gelaagde rokken die bedoeld zijn om op onderkleding te lijken, en tafelkleedkleding."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com Vertaling door AI en bewerking door Caitlyn Terra.