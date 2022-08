Primark gaat vintage tweedehandskleding aanbieden

Primark gaat in twee winkels in het Verenigd Koninkrijk vintage kleding aanbieden, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De retailer gaat hierbij een samenwerking aan met het merk WornWell van de Vintage Wholesale Company.

Het is de eerste keer dat Primark vintage producten verkoopt. Er zal jaren zeventig, tachtig en negentig kleding aangeboden worden van merken als Tommy Hilfiger, Nike, Converse, Levi, en Dr. Martens, zo wordt in het persbericht vermeld.

Primark's winkelaanbod bevat momenteel al schoonheids-, nagel- en haarstudio's en eet- en drinkgelegenheden. Het vintage aanbod is vanaf vandaag te verkrijgen in de Primark winkel aan de Birmingham High Street. Over enkele weken volgt ook een Primark winkel aan de Manchester Market Street.

Jermaine Lapwood, hoofd Innovatie en Toekomstige Trends bij Primark deelt in het persbericht mee: "Deze concessie zal de nostalgische brug tussen de generaties zijn, en brengt gecureerde retro mode voor een geweldige prijs."