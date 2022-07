Primark lanceert nieuwe collectie in samenwerking met gerecycled katoenproducent Recover

Primark breidt haar samenwerking met gerecycled katoenproducent Recover uit. Met de lancering van een nieuwe 'lesiurewear' collectie wordt het de eerste winkelketen die op globale schaal gebruikmaakt van de RColorBlend-vezel van Recover. De nieuwe collectie zal binnenkort verkrijgbaar zijn in verschillende winkels in Europa en de VS, zo is in een persbericht te lezen.

De collectie is gemaakt van gerecyclede katoen- en polyestervezels en bevat T-shirts voor 8 euro en sweatshirts voor 13 euro in verschillende kleuren, waaronder grijs, blauw en roze.

De RColorBlend van Recover wordt geproduceerd door gekleurde gerecyclede vezels van Recover, die gemaakt zijn van snijafval van de fabrieksvloer of gebruikte kleding - te mengen met andere gerecyclede vezels. De nauwkeurigheid van de kleur wordt bereikt door de twee soorten vezels samen te mengen, zonder extra verfbehandeling en met een beperkte hoeveelheid water en chemicaliën.

Lynne Walker, directeur van Primark Cares bij Primark zegt in het persbericht: "Om verandering op grote schaal in de hele mode-industrie te laten plaatsvinden, hebben we partnerschappen en samenwerkingen nodig en zullen we blijven investeren in samenwerkingen zoals deze ter ondersteuning van onze ambitie om een meer circulair bedrijf te worden en de impact die we hebben op het milieu te verminderen".

"Dit nieuwste productaanbod is weer een belangrijke mijlpaal in onze langdurige samenwerking met Primark, met als doel circulaire mode voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken," voegt Alejandro Raña, chief business development officer bij Recover, in het persbericht toe. "Door RColorBlend gerecyclede vezel te integreren binnen zijn toeleveringsketen, kan Primark kledingstukken van hoge kwaliteit produceren in een groot scala aan kleuren en met een minimale impact op het milieu."

Recover is een wereldwijde producent van gerecyclede katoenvezels en vezelmixen, waaronder RColorBlend. Het bedrijf zet textielafval om in gerecyclede vezels en mengsels, met als doel om de mode-industrie duurzamer te maken.