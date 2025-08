Prints en patronen voor Resort 2026: 3D-Bloemen, ruiten en strepen

Voor het Resort 2026-seizoen kozen ontwerpers voor veilige print- en patroonkeuzes, waarmee ze de trends van de afgelopen seizoenen grotendeels bevestigden. Ruiten, strepen, bloemen- en dierenprints waren prominent aanwezig. Een interessant punt is hoe prints transseizoensgebonden zijn geworden, vooral voor Resort-collecties, die van november tot en met maart in de winkels liggen.

Volume omhoog

Kunstbloemen zijn opvallende versieringen die volume en een sculpturaal element aan kleding toevoegen. Het toevoegen van bloemen aan kledingstukken om een 3D-effect te creëren is al meerdere seizoenen populair. Deze trend is zelfs terug te voeren tot circa 2009 en een Dolce & Gabbana-collectie. Het kan een look veranderen in draagbare kunst.

Erdem Moralioglu

Credits: Erdem Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 20: roze en rode bloemen op een mouwloze satijnen top en bijpassende kokerrok.

Giambattista Valli

Credits: Valli Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 43: roze en witte viooltjes op een doorschijnende bustier maxi-jurk.

Reem Acra

Credits: Reem Acra Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 9: een jasje en bijpassende rechte rok tot op de enkels, versierd met oranje en blauwe bloemen.

Op de rand

Verschillende ontwerpers kozen ervoor om kledingstukken te ‘omlijsten’ met prints langs de zoom, wat het silhouet kan verlengen en interesse toevoegt zonder te overheersen.

Etro: ontwerper, Marco De Vincenzo

Credits: Etro Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 9: een gerimpelde rok met een crèmekleurige achtergrond en een sierrand met print, gecombineerd met een bijpassende top met pofmouwen.

Double J: ontwerper, J.J. Martin

Credits: Double J Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 4: een koningsblauwe rand op een jade groene kokerjurk met prints en een bijpassende cape.

Roberto Cavalli: ontwerper, Fausto Puglisi

Credits: Cavalli Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 13: een rugloze jurk met een roze en gele ombré en een bloemenrand.

Gek op ruit

Seizoen na seizoen, of het nu lente/zomer of herfst/winter is, ontwerpers zijn dol op het gebruik van ruitstof. Het heeft diepe historische wortels, zowel traditioneel als subversief. Het leent zich ook voor het spelen met proporties.

Ferragamo: ontwerper, Maximilian Davis

Credits: Ferragamo Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 18: een lichtgewicht katoenen maxi-kokerjurk in groen en wit ruit met een hoge halslijn, geplooid met een gouden ring.

Rosie Assoulin

Credits: Rosie Assoulin Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 27: een rode ruiten satijnen kokerjurk, gecombineerd met een rode bh-top en een bijpassende rode ruiten sleep.

Tory Burch

Credits: Tory Burch Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 15: een blauwe ruiten kokerjurk met een gewikkelde taille en bijpassende sjaal.

Verfijnde lijnen

Het is bijna onmogelijk om een seizoen te noemen waarin ontwerpers niet zwaar investeerden in strepen. Dit seizoen waren ze echter verfijnder en boden ze een meer geavanceerde look dan voorheen.

Zimmermann

Credits: Zimmermann Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 1: een linnen jurk met knoopsluiting in verschillende kleuren strepen, waaronder blauw, geel en roze.

Gucci

Credits: Gucci Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 11: een slanke jurk tot onder de knie met lange ballonmouwen en een strik. De print bestond uit een zwart-rode diagonale lintstreep op een groene achtergrond.

Bibhu Mohapatra

Credits: Mohapatra Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 3: een ronde hals jurk met een uitlopende rok, ballonmouwen en een lusvormige riem, had een beige en oranje streep op crème.

Nieuwe verf

Verschillende ontwerpers lieten zich inspireren door de kunstwereld. Voor Olivier Rousteing bij Balmain was het het impressionisme van Claude Monet. Voor Tanya Taylor was het de hedendaagse, in Brooklyn gevestigde schilder Grace Weaver.

Balmain: ontwerper, Olivier Rousteing

Credits: Balmain Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 20: een zijden jas met een print van groene penseelstreken en roze verfvlekken, getoond met een brede riem met een oversized gouden gesp.

Stine Goya

Credits: Stine Goya Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 3: een satijnen jurk met penseelstreken op een bruine achtergrond en geschilderde bloemen op een roze achtergrond.

Tanya Taylor

Credits: Tanya Taylor Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 1: een kaki katoenen canvas manteljurk met verstelbare mouwen en een geschilderde, geplaatste bloemenprint.

Zebra overgang

De ‘Mob Wife’-esthetiek van vorig jaar promootte luipaardprints. Voor de eerste maanden van 2026 verwachten we de opkomst van zebraprints voor jassen en andere kledingstukken.

Blumarine: ontwerper, David Koma

Credits: Blumarine Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 1: een semi-transparante zebraprint top met oranje borduursel en een bijpassende rok tot op de kuiten.

Ferragamo: ontwerper, Maximilian Davis

Credits: Ferragamo Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 8: een jaren 60-jas in zebraprint met zwarte bontmouwen.

Khaite : ontwerper, Cate Holstein

Credits: Khaite Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 7: een zebraprint jas tot op de knieën in ‘pony’, gedragen over een doorschijnende bloemen maxi-jurk.

Transparante Vrouwelijkheid

Doorschijnende stoffen voor jurken, rokken en blouses blijven aantrekkelijk. Voor Resort 26 komt de vernieuwing in de vorm van all-over bloemenprints voor extra vrouwelijke allure.

Double J: ontwerper, J.J. Martin

Credits: Double J Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 12: een chiffon maxi-jurk met een diep decolleté en een paarse en groene print.

Valentino: ontwerper, Alessandro Michele

Credits: Valentino Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 35: een off-shoulder chiffon jurk met een all-over bloemenprint in lila en geel.

Khaite : ontwerper, Cate Holstein

Credits: Khaite Resort 26/©Launchmetrics/spotlight

Look 51: een jurk met brede bandjes, een verlaagde taille en een geplooide rok.