Printtrends in Damesmode in Herfst/Winter 2020-21

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de belangrijkste printtrends uit het Herfst/Winter 2020-21 seizoen.

De catwalk experts van Trendstop presenteren de onmisbare print- en motieftrends die op internationale catwalks te zien waren. Het draaide in de collecties om het maken van een uitgesproken statement, waarbij ontwerpers trachtten de herkenning en het comfort geassocieerd met nostalgische motieven te combineren met een uiterst hedendaagse esthetiek geschikt voor de moderne consument. Onze uitgebreide catwalk verslagen en de bijbehorende beelden en rapporten evalueren de commerciële waarde van iedere trend, op basis waarvan u de beste beslissingen kunt nemen.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar drie print- en motieftrends die essentieel zullen zijn voor de damesmode sector in Herfst/Winter 20-21 en daarna. Folk Nouveau en Expressive 70’s Florals blazen nieuw leven in motieven uit het verleden met een vleugje elegantie en een speelse uitstraling, terwijl Dynamic Plaid een opvallende interpretatie van een basis klassieker biedt.

Folk Nouveau

Volkse motieven worden voor herfst gemoderniseerd met een eenvoudig, monochroom palet en gestileerde door Art Nouveau geïnspireerde graphics. Bloesems zijn gesimplificeerd, teruggebracht tot hun essentie door middel van vloeiende lineaire illustraties, terwijl gebruik wordt gemaakt van doordachte plaatsingen om bepaalde delen van het lichaam te accentueren. Borduursels en kralen technieken bieden een driedimensionaal alternatief.

Prada, Chloe, Longchamp, allen Herfst Winter 2020-21.

Dynamic Plaids

Traditionele ruiten krijgen een update door middel van opvallende motiefcontrasten en uitvergrote proporties. Statement top-tot-teen looks ontstaan door wikkelingen, ruches en plooien, of door gecoördineerde gelaagde items met veranderingen van richting om een optisch effect te creëren. Grootschalige ruiten worden uitgesproken dankzij dikke, haast grafische lijnen in effen kleuren.

Victoria Beckham, Christian Wijnants, Burberry, allen Herfst Winter 2020-21.

Expressive 70’s Florals

Vintage botanische prints maken een comeback, waarbij de jaren 70 bieden inspiratie voor bloemenprints. Overdreven grote bloesems geïnspireerd door retro huisplanten vallen op tegen een effen zwarte achtergrond of maken gebruik van tegel-achtige plaatsingen voor een sterke geometrische look. Drukke bloemencollages verschijnen in een overvloed van tonale maar botsende kleuren voor een dosis jeugdig expressionisme uit de jaren 70.

Richard Quinn, Anna Sui, Ultrachic, allen Herfst Winter 2020-21.

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Women’s SS20 Key Print Directions rapport van Trendstop, een samengesteld overzicht van de onmisbare print- en motieftrends uit de catwalkcollecties van het seizoen. Klik hier voor uw gratis exemplaar.

