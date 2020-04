Producent van gekweekt katoen wint hoofdprijs Global Change Award 2020

Voor het vijfde jaar op rij maakte de H&M Foundation eerder vandaag de vijf winnende start-ups van de Global Change Award bekend. De hoofdprijs van 300.000 euro gaat naar Incredible Cotton by GALY, een start-up die biotechnologie gebruikt om katoen te kweken in het laboratorium. H&M Foundation maakte de winnaars bekend middels een persbericht.

H&M Foundation, de non-profitorganisatie van de belangrijkste eigenaren van H&M, reikt jaarlijks de Global Change Award uit aan vijf innovatieve bedrijven om “langetermijnontwikkeling, innovatie en ondernemerschap te ondersteunen voor een duurzame toekomst”. Doel is om veelbelovende ideeën omtrent het verduurzamen van mode in een vroeg stadium te ontdekken, en deze op te schalen om de hele modeindustrie te kunnen transformeren.

De vijf winnende start-ups werden door de jury van de Global Change Award verkozen uit 5.893 inzendingen uit 175 verschillende landen.

“De innovaties op zichzelf dagen onze manier van denken over mode uit,” verklaart Karl-Johan Persson, voormalig CEO van de H&M Group en bestuurslid van de H&M Foundation, in een persbericht over de Global Change Award 2020. “We moeten de oude, lineaire denkwijzen achter ons laten en sneller op weg zijn naar een positief en duurzaam model voor de planeet. De winnende innovaties zullen onze branche helpen zichzelf opnieuw uit te vinden en hopelijk ook anderen inspireren om nieuwe oplossingen te vinden.”

Dit zijn de winnaars van de Global Change Award 2020

Dit jaar gaat de hoofdprijs van de Global Change Award, een geldbedrag van 300.000 euro, naar Incredible Cotton by GALY. Deze start-up, actief in de Verenigde Staten en Brazilië, ontwikkelt gekweekt katoen met behulp van biotechnologie. “Het winnen van de Global Change Award toont de erkenning van en het geloof in onze visie als bedrijf en opent nieuwe deuren voor samenwerkingen, technologie, en is een oproep tot actie voor de hele branche.” Dat vertelt Luciano Bueno, CEO en oprichter van GALY, over de winst. “We gaan hard werken om onze visie waar te maken en we geloven dat deze prijs één van de belangrijkste stappen is voor deze prestatie,” aldus Bueno in het persbericht.

H&M Foundation reikte een geldbedrag van 250.000 euro uit aan de start-up Feature Fibres by Werewool uit de Verenigde Staten. Dit bedrijf gebruikt DNA-bindend eiwit om stretch stoffen in natuurlijke kleuren te maken.

De andere drie winnaars ontvingen allen een geldbedrag van 150.000 euro. Tracing Threads by TextileGenesis uit India is een start-up die duurzame vezels volgt via transparante en betrouwbare blockchain-technologie. Zero Sludge by SeaChange Technologies uit de Verenigde Staten houdt zich bezig met het scheiden en reinigen van afvalwater om giftig slib van stortplaatsen te verwijderen. Airwear by Fairbrics uit Frankrijk is een bedrijf dat broeikasgas omzet in duurzaam polyester.

Beeld: Incredible Cotton, via H&M Foundation media gallery