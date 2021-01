Q&A met wereldwijde inkoopdirecteur Maud Barrionuevo

Eerder deze maand lanceerde FashionUnited haar FW21 United Kickoff-campagne om mode inkopers een overzicht te geven van de herfst/wintercollecties 2021-22, unieke trend inzichten te bieden, de mode-industrie te verenigen en nog meer professionals met elkaar in contact te brengen. Maud Barrionuevo, de wereldwijde inkoopdirecteur voor het LVMH-e-commerce platform 24S, gaf een interview via e-mail met FashionUnited om haar inzichten in de FW21-collecties te delen.

Hoe verloopt het zoeken naar modeartikelen?

Vóór de pandemie reisde het 24S-inkoopteam fysiek naar alle wereldwijde fashion weeks, naar showrooms en handelsbeurzen. Zo hielden we onze bestaande merken bij, maar ontdekten en ontmoetten we ook nieuwe ontwerpers. We hebben onze aanpak duidelijk moeten aanpassen, maar de nieuwsgierigheid en opwinding over wat er in de branche gebeurt, is niet veranderd. Merken nemen vaak rechtstreeks contact met ons op. En natuurlijk is social media een geweldige inspiratiebron. Het is een fantastische manier om de vinger aan de pols te houden van wat er gaande is en waar onze klanten van houden.

Nu de pandemie aan de gang is, hoe denk je dat het inkopen van mode zal gaan?

Digitale showrooms zijn zeer efficiënt gebleken, omdat de merken zich verbazingwekkend snel hebben aangepast door innovatieve manieren te bedenken om nieuwe collecties op afstand te introduceren en hun wereld anders te presenteren. Het laat zien wat een presentatie zou moeten en zou kunnen zijn buiten het traditionele catwalkshow-formaat. Balenciaga heeft bijvoorbeeld zijn collectie opgenomen in een creatieve gaming wereld via ‘Afterworld: The Age of Tomorrow.’ We staan momenteel voor een verandering waarvan we hopen dat het de hele industrie kan resetten en de creatieve formaten van morgen kan bedenken. Veel merken dagen productie- en levering schema's eigenlijk uit en passen hun eigen presentatie tijden dienovereenkomstig aan, waarbij ze ervoor kiezen terug te keren naar een eenvoudigere, beter beheersbare kalender, zoals The Row. Dit was met name interessant omdat nieuwe beperkingen de opkomst van een ander soort creativiteit mogelijk hebben gemaakt binnen een industrie die lang onveranderd is gebleven.

Naar welke modeartikelen ben je op zoek voor de HW21 collectie?

We zien een toenemende vraag naar comfortabele en chique athleisure, maar ook naar homewear- en loungewear-lijnen zoals Dior Chez Moi. Het huidige klimaat heeft zeker invloed op de nieuwe collecties in termen van wat de klant wil kopen. Het onderwerp milieu staat ook bijzonder hoog in het vaandel bij zowel modekopers als consumenten die toch luxe artikelen willen kopen, maar op een betere en meer verantwoorde manier. Deze gemoedstoestand is vooral zichtbaar in de collecties van Marine Serre (sterk gericht op duurzaamheid en upcycling) en hun succes op dit moment.

Over welke trend ben je het meest enthousiast dit jaar?

We zien verschillende trends opduiken voor het seizoen: ‘Neo zwart’ gestileerd als een volledige look met lederen details (gezien bij Balenciaga en Givenchy); oversized omslag vormen en franjes om in te wikkelen; en ‘bohemian bourgeoisie’ (dit seizoen weer te zien bij Dior en Ulla Johnson). Ik kijk ernaar uit om meer te ontdekken met de komende FW21-22-presentaties.

Waar denk je dat inspiratie vandaan komt voor mode in 2021?

Op dit moment is Azië snelgroeiend en zeer dynamisch, dus het is zeer waarschijnlijk dat ontwerpers in toenemende mate zullen werken aan speciale items voor deze markt. Succesvolle merken investeren momenteel meer dan ooit in creatief ontwerp en marketing om op te vallen. Celine, Dior, Bottega Veneta en Balenciaga blijven de must-follow voor 2021.

