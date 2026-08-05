Het Deense outerwearmerk Rains breidt uit naar schoenen met de lancering van zijn eerste eigen schoenencategorie. De stijlen The Dry Boot en Mirage zijn vanaf 5 augustus wereldwijd verkrijgbaar.

Deze stap is de volgende in de ontwikkeling van Rains tot een breder lifestylemerk. Het merk breidt zijn kernaanbod van regenkleding uit met schoenen. Dit komt naast de bestaande categorieën zoals homeware, tassen en ready-to-wear. Die laatste is de meest recente toevoeging aan de collectie.

De nieuwe schoenenlijn is ontworpen voor de stedelijke omgeving. Volgens een persbericht combineert de lijn waterdichte functionaliteit met de minimalistische ontwerpstijl van het merk. De lancering volgt op eerdere samenwerkingen met merken als Umbro, Zellerfeld en Vans, maar dit is de eerste officiële schoenencategorie die Rains onder eigen naam ontwikkelt.

Rains breidt na jarenlange ontwikkeling uit naar schoenen. Credits: Rains.

In een verklaring zegt mede-oprichter en CEO van Rains, Daniel Brix Hesselager: “Vanaf het begin is er vraag naar laarzen van Rains, maar we wilden het goed doen. De ontwikkeling begon al in 2024. Het heeft tijd gekost om de juiste vorm en constructie te vinden.”

Hij voegt toe dat het doel is dat Rains ‘net zo bekend wordt om onze schoenen als om onze outerwear’.

Hoofdontwerpster Johanne Dindler zegt dat de schoenen zijn ontworpen als antwoord op veelvoorkomende problemen met traditionele regenlaarzen. Ze voegt toe: “The Dry Boot heeft dat niet. Het is een rubberen laars ontworpen om de hele dag te dragen: waterdicht, met demping, makkelijk aan en uit te trekken en met een silhouet dat past in de stad.”