Ralph Lauren: Tijdloze stijl, wereldwijde groei en een sterke teamgeest

Van New York naar de wereld

Wat in 1967 begon met Ralph Laurens legendarische visie op authentieke en tijdloze stijl, is vandaag uitgegroeid tot een van ’s werelds meest invloedrijke lifestylebedrijven. Met kleding, accessoires, geuren, kinderkleding en woninginrichting behoort Ralph Lauren tot de meest erkende families van consumentenmerken wereldwijd. Het merk combineert een Amerikaans perspectief met internationale allure en heeft de manier waarop mensen zich kleden en mode beleven blijvend beïnvloed.

Het doel? Het inspireren van de droom van een beter leven, via authenticiteit en tijdloze stijl.

Ralph Lauren als werkgever

Werken bij Ralph Lauren betekent deel uitmaken van een beweging die verder gaat dan mode alleen. Het is een bedrijf dat respect, individualiteit en mogelijkheden centraal stelt. Elk teamlid schrijft mee aan een verhaal dat draait om creativiteit, ondernemerschap en samenwerking, of dat nu in retail, logistiek, design of op het hoofdkantoor is.

“Ik heb dit bedrijf nooit als een one-man-show beschouwd. Dit is een showcase van talent in elke afdeling van dit bedrijf, waar iedereen zijn vak begrijpt. Ieder van jullie heeft een verhaal dat jullie hier heeft gebracht, dat jullie hier houdt, dat jullie inspireert, dat jullie passie voedt en laat groeien.” Ralph Lauren

Credits: New York designer Ralph Lauren.

Evenementen, samenwerkingen met iconische namen en inspirerende projecten brengen de merkvisie tot leven, niet alleen voor klanten, maar ook voor de duizenden medewerkers wereldwijd die de Ralph Lauren-familie vormen.

#LifeAtRL: meer dan werk alleen

Ralph Lauren ondersteunt zijn medewerkers met een breed scala aan voordelen, gericht op persoonlijke én professionele groei:

Ontwikkeling & carrière: trainingen, mentoring en internationale doorgroeimogelijkheden.

trainingen, mentoring en internationale doorgroeimogelijkheden. Work-life balance: flexibele werkarrangementen, extra vrije dagen via “Summer Fridays”, verlof bij bijzondere levensgebeurtenissen en zelfs de mogelijkheid tot sabbatical leave met 100% salaris.

flexibele werkarrangementen, extra vrije dagen via “Summer Fridays”, verlof bij bijzondere levensgebeurtenissen en zelfs de mogelijkheid tot sabbatical leave met 100% salaris. Wellbeing: via het wereldwijde THRIVE-programma worden sociale, fysieke, emotionele en financiële doelen ondersteund met wellnessklassen en webinars.

via het wereldwijde THRIVE-programma worden sociale, fysieke, emotionele en financiële doelen ondersteund met wellnessklassen en webinars. Familie & zorg: een Employee Assistance Program voor moeilijke momenten en zes weken betaald verlof voor ouderschap of mantelzorg.

een Employee Assistance Program voor moeilijke momenten en zes weken betaald verlof voor ouderschap of mantelzorg. Financiële ondersteuning: van pensioenprogramma’s en beurzen tot het Employee Relief Fund, dat helpt in tijden van persoonlijke tegenslag of natuurrampen.

van pensioenprogramma’s en beurzen tot het Employee Relief Fund, dat helpt in tijden van persoonlijke tegenslag of natuurrampen. Ambassadeurschap: royale kortingen op Ralph Lauren-producten, sample sales en zelfs een lifetime discount voor loyale medewerkers met 25 jaar dienst.

Store in München Credits: Ralph Lauren

Diversiteit en inclusie als kernwaarde

Diversiteit en inclusie vormen een belangrijk deel van Ralph Laurens cultuur. Met meer dan 2.000 actieve leden in employee-led groups en vijf wereldwijde pijlers, Multicultural, Disability, Gender, LGBTQIA+ en Multigenerational, wordt er actief gewerkt aan een inclusieve en representatieve werkplek. Respect, dialoog en betrokkenheid staan centraal.

Deel uitmaken van Ralph Lauren

Voor iedereen die passie heeft voor stijl, innovatie en samenwerking, biedt Ralph Lauren een omgeving waarin je niet alleen een carrière bouwt, maar ook een leven in stijl. Het is een plek waar verhalen samenkomen, waar diversiteit wordt gevierd en waar elke medewerker bijdraagt aan een wereldwijd icoon.