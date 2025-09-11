Ralph Lauren trapt New York Fashion Week af met ingetogen collectie

New York - Ralph Lauren gaf een paar uur voor de officiële start van New York Fashion Week een presentatie van zijn voorjaar 2026 collectie. De collectie wordt omschreven als ‘minimalistisch’ met een vleugje ‘zachtheid’, een combinatie van getailleerde kostuums en vloeiende outfits.

De Amerikaanse ontwerper koos zijn kantoor aan de prestigieuze Madison Avenue als locatie, wat volgens de intentieverklaring een ‘terugkeer naar huis’ symboliseert. Onder toeziend oog van actrices Jessica Chastain en Naomi Watts, en zangers Usher en Nick Jonas, werden ingetogen outfits in zwart, wit en rood getoond, met strepen en een paar bloemen als enige motieven. Strakke jasjes direct over een bh gedragen, werden afgewisseld met zwierige of nauwsluitende jurken en pofbroeken.

Qua accessoires waren er zachte hoeden met brede rand, oversized zilveren sieraden, textuurrijke tassen en schoenen met verschillende hakhoogtes.

Ralph Lauren SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

New York Fashion Week begint officieel donderdagochtend met veteraan Michael Kors, gevolgd door onder andere Calvin Klein, Coach en Tory Burch tot en met 16 september.

Opvallend is de terugkeer van Alexander Wang, wiens merk twintig jaar bestaat. En er zijn afwezigen, van Carolina Herrera, die op 18 september in Madrid showt, tot Marc Jacobs, wiens collectie al in juli werd gepresenteerd, en Proenza Schouler, die woensdag al op het programma staat. Van de jonge garde worden beroemdheden verwacht bij Luar en LaQuan Smith, die in staat zijn om Beyoncé en Madonna aan te trekken.

New York Fashion Week, die plaatsvindt in februari en september, verliest terrein ten opzichte van zijn Europese tegenhangers en wordt daarom herzien met het oog op 2027. Onder de aangekondigde plannen: materiële steun voor jonge ontwerpers bij het organiseren van shows op speciale locaties, evenementen die openstaan voor het grote publiek en het zoeken naar overheidsfinanciering.

