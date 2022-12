Rebellie en terug naar de klassieke waardes: Dit zijn de SS24 trends volgens Hilde Francq

Wat kunnen we verwachten van de mode in de zomer van 2024? Dat besprak trendwatcher Hilde Francq tijdens haar halfjaarlijkse Colour Trend Webinar. FashionUnited woonde het evenement virtueel bij.

Zoals altijd ligt Francq haar verhaal toe aan de hand van vier sociologische tendensen die vandaag de dag leidend zijn. Deze oefenen elk op hun eigen manier invloed uit op de visuele trends van de toekomst. Dit keer, zo legt Francq aan het begin van haar verhaal uit, kan elk van deze tendensen opgevat worden als coping mechanisme dat door mensen wordt toegepast in een moeilijke realiteit. De energiecrisis, klimaatcrisis en ook de coronacrisis maken immers elk deel uit van het dagelijks leven. Meningen worden steeds rechtlijniger en het vertrouwen in gevestigde systemen neemt af. Een overkoepelende nood aan verandering en escapisme tekent tekent daarmee het zomerseizoen van 2024.

Het heft in eigen handen nemen

Een blind vertrouwen in gevestigde systemen is vandaag de dag nog maar zeldzaam. In plaats daarvan nemen individuen het heft om de wereld te verbeteren steeds meer in eigen handen. De overtuiging dat ‘alles kan’ staat hierbij centraal. Het thema ‘revolt’ gaat om het ingaan tegen bestaande systemen, of beter gezegd, alles dat geen bijdrage levert aan duurzame oplossingen. Zo’n zelfde gedrag wordt ook van merken verwacht. ‘Purpose’ branding is een must en acties spreken hierbij luider dan woorden: er worden daden verwacht. Zo verwijst Francq naar Selfridges, die aangaf tegen 2030 de helft van al hun aanbod onder resale, reparatie of rental wil doen vallen.

Een verlangen naar revolt, of opstand, vertaalt zich visueel gezien in een nieuwe versie van de camouflage kleuren die nauw verweven is met aardse tinten. Zo worden verwijzingen naar ecologie en revolutie samengebracht. Zandkleur, bruintinten, kaneelkleur en militair blauw staan centraal. Ook rood is een accentkleur die belang houdt wegens zijn revolutionaire karakter. Tie dye komt tot uiting in aardse tinten met kleurtechnieken op basis van planten. Lijnen die doen denken aan elektrische kabels worden gebruikt op een manier waarbij geen enkele structuur lijkt te zijn. Een ‘worn out’ esthetiek met bewust onafgewerkte elementen vertaalt de ecologische oplossingen hergebruik en reparatie en geeft een rebelse uitstraling. Een terugkeer naar vaak meer ecologische pre-industriële technieken geven ongepolijste afwerkingen. Functionaliteit en comfort blijven centraal.

Diesel SS23. Beeld: Diesel

Zegna SS23. Beeld: Zegna

Diesel SS23. Beeld: Diesel

Het optimisme van de zon

Waar een aantal seizoenen terug een nood aan zingeving, rust en spiritualiteit zich nog vertaalde in een visuele focus op de maan, is de interesse nu verschoven naar het optimisme van de zon. Een snak naar ‘licht aan het eind van de tunnel’ vertaalt zich in warme, optimistische kleuren en glanzende oppervlakken.

Een spel met licht, schaduw en kleurverloop wordt gespeeld met oranje en geel. Maar, ook de koelere blauw en paars tinten die we al terugzagen in het maan-thema blijven relevant, echter dit keer in een context van warme kleuren. Het combineren van roze of paars met blauw speelt ook een belangrijke rol in het benadrukken van genderneutraliteit. Goud is ook relevant, vooral in combinatie met de glanzende en fijne structuur van zijde of in de vorm van kralen en pailletten. Digitaal gedrukte kleurgradaties doen denken aan het verloop van de zonsondergang.

Marni SS23. Beeld: Marni

JW Anderson SS23. Beeld: Catwalk Pictures

‘Fake’ is geen scheldwoord meer

De term ‘fake’ is niet langer negatief beladen. Integendeel, de meerwaarde ervan wordt in toenemende mate erkent. Digitalisering staat aan de rode draad van deze ontwikkeling. De grens tussen wat echt en nep is wordt fijner en het omarmen hiervan lijkt een betere optie dan het tegengaan. Vreemde en vervormde silhouetten lijken onbedoeld in photoshop vervormd en verwijzen naar de digitale wereld. Nieuwe materialen creëren surrealistische en optische effecten. Zo kregen Loewe’s pixel-top en sweater veel aandacht en waren in Bottega Veneta’s show een ogenschijnlijke jeans en een flanellen shirt van leer gemaakt.

Jongere generaties zijn tolerant geworden voor felle, gesatureerde kleuren, volgens Francq met name dankzij de gaming industrie. Fellere kleuren zijn daarmee in 2024 niet alleen meer voor de gedurfde consument. Ze krijgen ook ruimte in traditionele contexten. Zo krijgen grasgroen, fuchsia en gifgeel vooral onder twintigers en dertigers een prominente rol. Een nieuw soort pastel palette waarbij er als het ware een waas over felle kleuren valt wordt vaak gebruikt, ook met toevoeging van glans of een metallic afwerking. Een pastel-versie van limoengroen maakt een comeback vanuit de nineties.

Givenchy SS23. Beeld: Givenchy

Bottega Veneta SS23. Beeld: Bottega Veneta

Een teruggreep naar klassieke tijden

Het is een bekend fenomeen dat mensen in turbulente tijden teruggrijpen naar de zekerheid van het verleden. In een financiële crisis is het slim om te investeren in zekerheden en producten die lang mee gaan. Daarom wordt er een oproep gedaan naar de manieren waarop luxe honderden jaren terug werd bepaald via het romantiseren van de Romeinse tijd en de klassieke waardes uit het modeontwerp. Elegantie en luxe staan hierbij centraal en worden bereikt met maatwerk, verfijning en kwaliteit. Pronken met grote logo’s is niet langer wenselijk: de echte luxe zit in afwerking en detail. Zo hield Saint Laurent de SS23 show in een klassieke Parijse setting onder de eiffeltoren, op een marmeren catwalk met fonteinen. De collectie had jaren tachtig kenmerken (zoals brede schouders en getailleerde jurken) maar bovenal hoog vakmanschap dat tot uiting kwam met een gepolijst en afgewerkt resultaat. Drapages deden denken aan de Romeinse tijd.

Ook in het kleurenlandschap wordt er teruggegrepen naar klassiekers. Bordeauxrood en chocoladebruin maken een comeback en er wordt gebruik gemaakt van breed inzetbare, zachte pastels en ijstinten. Lila heeft zich hierbij verder gestabiliseerd en kan volgens Francq tot een ‘volwassen’ kleur gerekend worden. Ook hier komt een gouden metallic afwerking terug.