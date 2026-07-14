Record: nineties Tabi-laarzen van Martin Margiela geveild voor 385.020 euro

Een paar beschilderde graffiti Tabi-laarzen van Martin Margiela uit 1991 is geveild voor 364.000 euro. Hiermee vestigt het paar een nieuw wereldwijd veilingrecord voor de ontwerper. De verkoop verviervoudigt de minimale schatting.

De veiling, in samenwerking met Maurice Auction, op 9 juli brengt inclusief kosten een totale omzet van 1.385.020 euro op. Alle kavels zijn verkocht. De laarzen, eerder te zien in Margiela's eerste museumtentoonstelling in het Palais Galliera, overtreffen het vorige veilingrecord van 101.400 euro voor een werk van de ontwerper, gevestigd in januari 2025.

De topstukken weerspiegelen Margiela's creatieve jaren bij zijn gelijknamige modehuis. Een trui van grijze katoenen sokken brengt 117.000 euro op. De ontwerper maakte deze zelf tijdens de lockdown, naar een ontwerp uit zijn collecties van de vroege jaren negentig. Een handgemaakt prototype jasje uit de lente/zomer 1993-collectie ‘Noir et Blanc’, samengesteld uit oude theaterkostuums, brengt 31.200 euro op. Margiela's eigen werkjas, de ‘Blouse Blanche’, die hij tussen 1988 en 2008 droeg, wordt verkocht voor 41.000 euro.

Ook werken op papier brengen door hun zeldzaamheid hoge prijzen op. Margiela publiceerde zelden originele schetsen en gaf de voorkeur aan fotokopieën en facsimiles. Zijn ‘First Dossier’ uit 1987 – het manifest dat de visuele basis legde voor het latere modehuis – leidt tot een intense biedingsstrijd tussen musea, verzamelaars en archivarissen en wordt uiteindelijk geveild voor 24.700 euro. Een set van vijf haar- en make-upschetsen brengt 19.500 euro op. Een serie backstagefoto's van fotografe Marina Faust uit het lente/zomer 2006-seizoen brengt hetzelfde bedrag op.

Het laatste deel van de veiling is gewijd aan Margiela's overleden moeder, Lea Bouchet. Dit deel omvat haar garderobe met Hermès-stukken uit de periode dat de ontwerper voor het Franse modehuis werkte. Dit deel vormt het grootste gedeelte van de veiling en omvat bijna haar volledige kledingcollectie. Een ‘Initials’-tas van donkerbruin Barenia-kalfsleer wordt verkocht voor 44.200 euro. Een katoenen trenchcoat, gedragen over een geitenleren jas, brengt 45.500 euro op. Een paar grijze kasjmier jassen van het type ‘porté par deux’ brengt 19.500 euro op.

Het veilinghuis kondigt aan in september terug te keren naar Londen met een veiling uit privébezit en de volgende herenmodeveiling.