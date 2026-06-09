Recover lanceert 'Recover Yarns' en betreedt de markt voor gerecycled katoengaren

Madrid – Het Spaanse bedrijf Recover zet een nieuwe stap in zijn dubbele doelstelling: een wereldwijde referentie worden in duurzame oplossingen voor de mode-industrie en tegelijkertijd de evolutie naar een milieuvriendelijker model bevorderen. Het bedrijf kondigt zijn intrede aan in de verkoop van gerecycled katoengaren. Dit aanbod is vanaf vandaag beschikbaar voor fabrikanten en merken via de nieuwe productlijn van gerecyclede katoengarens, 'Recover Yarns'.

Volgens de directie van het Spaanse bedrijf zet Recover met de lancering van 'Recover Yarns' een volgende stap in zijn streven om het gebruik van gerecycled katoen in de hele waardeketen van de textiel- en mode-industrie te versnellen. Dit is een nieuwe en tevens eerste lijn van afgewerkte, direct bruikbare garens van gerecycled katoen. Het Spaanse bedrijf, een leider in textielinnovatie en een van 's werelds grootste producenten van gerecyclede katoenvezels, maakt deze garens beschikbaar voor merken en fabrikanten van elke omvang. Met deze lancering bevordert het bedrijf de transformatie van de textielindustrie naar een duurzamer model. Intern completeert Recover zijn bedrijfsmodel en diversificatiestrategie. Het positioneert zich als een integraal platform dat duurzame oplossingen op industriële schaal biedt, van gerecyclede katoenvezels en stoffen en afgewerkte kleding tot nu ook garens.

Gerecycled katoengaren uit de nieuwe 'Recover Yarns' productfamilie van Recover. Credits: Recover.

“Door onze vezels om te zetten in gebruiksklare garens, maken we het voor merken en fabrikanten makkelijker om hun duurzaamheidsstrategieën van ambitie naar implementatie te brengen”, benadrukt Anders Sjöblom, directeur van Recover, in een verklaring. Met de toevoeging van deze nieuwe garenlijn presenteert het bedrijf zich nu als “een volledig geïntegreerd ecosysteem dat vezels, garens, stoffen en afgewerkte kleding omvat. Het verbindt elke fase van de waardeketen onder de paraplu van een betrouwbaar merk en garandeert klanten duidelijkheid, traceerbaarheid en circulariteit, van grondstof tot eindproduct”.

Een aanpasbare oplossing voor elke schaal, toepassing en bestemming

De nieuwe lijn gerecyclede katoengarens is vanaf vandaag verkrijgbaar. Recover benadrukt de diversiteit en flexibiliteit van de garens, die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, productieschalen en geografische markten. Deze eigenschappen maken de collectie een optimale oplossing voor elke speler in de textiel- en mode-industrie.

Illustratieve afbeelding van het productieproces van de 'Recover Yarns' garens van Recover. Credits: Recover.

De nieuwe garens, ontwikkeld in samenwerking met het wereldwijde netwerk van spinnerijen waarmee Recover al samenwerkt, bieden een brede variëteit in samenstelling, blends en technische eigenschappen. Deze diversiteit maakt ze geschikt voor de productie van jeans, denimkleding, truien, werkkleding en fleece. Dankzij het netwerk van meer dan 150 spinnerijen waarmee Recover wereldwijd samenwerkt, kan de 'Recover Yarns' lijn merken in elke geografische locatie ondersteunen, ongeacht het vereiste productievolume.

De 'Recover Yarns' garens spelen in 'op de behoefte aan aanpasbare productoplossingen die de integratie van gerecycled katoen op industriële schaal mogelijk maken', aldus Enes Adak, productdirecteur bij Recover. Het bedrijf benadrukt dat de nieuwe garens 'de inkoop en ontwikkeling van gerecyclede katoengarens binnen de industrie vereenvoudigen, door een veelzijdig aanbod van opties en garencollecties te bieden die inspelen op de behoeften van de markt, innovatieve blends en opkomende technologieën'. Deze 'adaptieve aanpak garandeert dat het 'Recover Yarns' garenplatform merken van elke omvang kan ondersteunen, in termen van volume, geografie, prijsniveaus en eindgebruik, terwijl het de langetermijnsamenwerking met de handelspartners van het textielbedrijf faciliteert'. Het bedrijf biedt, zo herhalen ze, 'een flexibele en schaalbare oplossing die meegroeit met de productie- en duurzaamheidsstrategieën' van de spelers in de industrie, 'waarbij gerecycled katoen de kern van hun portfolio' van oplossingen voor de sector blijft.