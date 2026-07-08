Resort 27: Topselectie handtassen van Fendi, Chanel, Diesel
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Handtassen, met hun hogere winstmarges dan kleding en bredere aantrekkingskracht, zijn cruciaal voor de samenstelling van seizoenscollecties en de verkoop. Het Resort 27-seizoen toont een divers aanbod aan designerhandtassen. Een duidelijke trend is de verschuiving naar zachtere structuren en tactiele materialen. Ondanks de algemene beweging in de industrie weg van dierenhuiden, blijft de vraag van consumenten naar echt leer voor handtassen hoog.
Daarnaast maken levendige, versierde raffia tassen hun gebruikelijke opwachting. Zebra- en hertenpatronen nemen de overhand op de klassieke luipaardprints.
Tien opvallende stijlen om in de gaten te houden.
Ulla Johnson Resort 27
Een buideltas met trekkoord van splitleer met een bruin en wit gevlekt hertenpatroon, bruine biezen en goudkleurige kettingriemen.
Fendi Resort 27 door Maria Grazia Chiuri
Een leren draagtas met studs en zebraprint, riemen en gespen, met een apart, kleiner, perkamentkleurig tasje aan de voorkant bevestigd.
Diesel Resort 27 door Glenn Martens
Een chocoladebruine, croissantvormige ‘Grab-D’ hobotas met een rits aan de bovenkant, zware plooien langs de rits en een verstelbaar riem-achtig handvat.
Balenciaga Resort 27 door Pierpaolo Piccioli
Een turquoise, gestructureerde leren schooltas met een overslagklep en dikke, buisvormige schouderbanden.
Ganni Resort 27 door Ditte Reffstrup
Een glanzende, kersenrode ‘Bou’-tas van leer met krokodillenreliëf en een gedraaid leren handvat.
Lanvin Resort 27 door Peter Copping
Een gestructureerde draagtas met een V-vormig ontwerp dat olijfgroen en bruin leer combineert, met groene riemen; geaccentueerd met een goudkleurige metalen sluiting.
Nili Lotan Resort 27
Een zwarte clutch van lamsleer met lange franjes aan beide uiteinden.
Chanel Resort 27 door Matthieu Blazy
Een oversized, verticale raffia tas met opvallende, horizontale, veelkleurige strepen en een grote, zwarte applicatie van het in elkaar grijpende CC-logo, met zwarte leren schouderbanden.
Etro Resort Resort 27
Een handgeweven raffia ‘kalispera’ buideltas met trekkoord, versierd met 3D-gehaakte bloemen en een gladde, donkerbruine leren riem.
Ralph Lauren Resort 27
Een horizontale, taupekleurige suède draagtas met een op de ruitersport geïnspireerde riem en leren handvatten met zilverkleurig beslag.
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