Resort 27 Trends: De evolutie van ‘jeans en een mooie top’

Retailers die de denimcollecties van Resort 27 inkopen, vinden inspiratie in de vroege jaren 2000. In die tijd maakten premium denimmerken zoals 7 For All Mankind, Citizens of Humanity en True Religion van de jeans een mode-investering. De formule was eenvoudig maar zeer effectief: de combinatie van designerdenim met een elegante top voor een moeiteloze look van 's ochtends tot 's avonds. Voor retailers resulteerde deze trend in een sterke bijverkoop, omdat klanten hun outfits aanvulden met sieraden, handtassen en accessoires tijdens de bloeiperiode van de warenhuizen.

Voor Resort 27 blijft de aantrekkingskracht van ‘jeans en een mooie top’ onverminderd groot, hoewel de verhoudingen zijn veranderd. Denimsilhouetten evolueren naar rechtere, langere pijpen, vaak met een relaxte, ‘puddled’ afwerking, terwijl cropped en wijdere modellen ook aanwezig blijven. De volgende tien looks uit de nieuwste Resort 27-collecties laten zien hoe ontwerpers deze duurzame stylingformule voor een nieuw seizoen updaten.

Khaite Resort 27 Door Catherine Holstein

Khaite Resort PO S27 019 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een zijden chifftop met hartjesprint, volumineuze statement-mouwen, een diepe V-hals en delicate, golvende ruches aan de zoom. Gecombineerd met een retro-geïnspireerde flared jeans van medium-blauw denim met functionele opgestikte zakken aan de voorkant.

DSquared2 Resort 27 door Dean & Dan Caten

DSquared2 Resort PO S27 021 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een chocoladebruine haltertop met een diepe V-hals. Een low-rise jeans van gewassen indigoblauw denim met ‘whisker’-wassing op de bovenbenen en een klassieke bootcut-zoom.

Hellessy Resort 27 door Sylvie Millstein

Hellessy Resort PO S27 012 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een zwart vest met knoopsluiting, ontworpen met een gestructureerde, geïntegreerde overlay die een verfijnd cape-mouwsilhouet creëert. Gecombineerd met een high-rise bell-bottom jeans met contrasterende zijstrepen in blauw en ivoor en grosgrain-lintstrepen.

Nili Lotan Resort 27

Nili Lotan Resort PO S27 001 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een structureel, zwart, kort rokkostuumjasje over een wit overhemd met een zwarte strik. Daarbij een relaxte, straight-leg jeans met een middelhoge tot hoge taille en een vintage-geïnspireerde wassing op de dijen.

Diesel Resort 27 door Glen Martens

Diesel Resort PO S27 029 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een gedrapeerde zwarte top met een ceruleïsch blauwe polokraag en biezen. Gecombineerd met een low-rise straight-leg jeans van middengewicht, vintage gewassen zwart denim.

MM6 Resort 27

MM6 Resort PO S27 029 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een getailleerd, single-breasted bruin gilet met een asymmetrisch ontwerp en geribbelde details aan één kant. Daarbij een mid-rise, straight-leg jeans met contrasterende tweekleurige blauwe denim zijpanelen voor een samengesteld, architectonisch silhouet.

R13 Resort 27 door Chris Leba

R13 Resort PO S27 030 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oversized, horizontaal gestreept T-shirt met verlaagde schouders. Gecombineerd met een high-rise flared jeans in een medium vintage wassing met subtiele ‘whiskering’ op de heupen.

Roberto Cavalli Resort 27 door Fausto Puglisi

Roberto Cavalli Resort PO S27 002 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een lichtblauwe, semi-transparante blouse met lange mouwen, knoopsluiting en een subtiele krokodillen-reliëfafwerking. Gecombineerd met een flared jeans in een lichte wassing met een bijpassend laser-reliëf met krokodillenstructuur en een middelhoge tot lage pasvorm.

Yigal Azrouel Resort 27

Yigal Azrouel Resort PO S27 027 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een gedrapeerde overslagblouse met een diepe V-hals in een lichte, soepelvallende ecru stof. Gecombineerd met een gestructureerde, high-rise barrel leg jeans in een medium wassing, met een kenmerkende gebogen pijp die licht toeloopt bij de enkel.

6397 Resort 27 Door Lizzie Owens

6397 Resort PO S27 007 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een slim-fit top met lange mouwen, een ronde hals en een klassieke all-over luipaardprint. Een relaxte, wide-leg jeans met een middelhoge tot lage taille in een medium blauwe wassing, geaccentueerd door een zandkleurige overlay met een stofgroene/gele tint.