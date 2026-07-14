Resort 27: Trends in stoffen, prints en patronen

In een steeds onzekerder klimaat geven ontwerpers voor Resort 27 prioriteit aan duurzame investeringsstukken, zoals tijdloze items als klassieke bouclépakken in Chanel-stijl. Afgezien van enkele speelse, jeugdige truien, lag de focus van de collecties op veelzijdigheid. De stukken varieerden van preppy ruiten tot opvallende jurken met prints. Alles is ontworpen voor de overgang naar de zomer en biedt consumenten een lange levensduur over meerdere seizoenen. Dit zijn de belangrijkste trends voor Resort 27 op het gebied van stoffen, prints en patronen.

In de stijl van Chanel

Bouclé, afgeleid van het Franse woord voor ‘gekruld’, is gemaakt van uniek gelust wolgaren en heeft een zachtere textuur dan tweed. Dankzij de veelzijdigheid voor het hele jaar is het bouclépak een duurzaam basisstuk geworden, geschikt voor elk seizoen.

Carolina Herrera Resort 27 door Wes Gordon

Herrera Resort PO S27 010 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een bouclé jasje in fuchsia, roze en oranje met trapsgewijze franjes langs de voorsluiting en mouwboorden, gecombineerd met een bijpassende rechte rok.

Etro Resort 27

Etro Resort PO S27 021 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een veelkleurig single-breasted bouclé jasje in roze, bruin en crème over een vest en beha, en een bijpassende kokerrok met hoge taille en een zijsplit.

Anna Sui Resort 27

Anna Sui Resort PO S27 010 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een kort bouclé jasje met textuur in diverse pasteltinten met een roze kraag van imitatiebont en een bijpassende knielange kokerrok met uitsnijdingen aan zowel de zoom van het jasje als de rok.

Breipatronen

Voor Resort 27 richten ontwerpers zich met knitwear op een nieuwe Y2K-doelgroep: de ‘kidults’. Gevoed door jeugdnostalgie omarmen deze jonge consumenten speelse grafische truien met grappige gezichten en dierenmotieven.

Coach Resort 27 door Stuart Vevers

Coach Resort PO S27 023 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een bordeauxrode trui met ronde hals en een zwart-witte paillettenpatch van ‘Felix de Kat’, gestyled met een gele tule maxirok met horizontale ruches.

Ganni Resort 27 door Ditte Reffstrup

Ganni Resort PO S27 002 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een antracietgrijze gebreide trui met ronde hals, voorzien van een grafisch berenmotief en het Ganni-logo op de borst, gedragen over een goudgele satijnen jurk met kraag en afgewerkt met een kanten ruchezoom.

Tanya Taylor Resort 27

Tanya Taylor Resort PO S27 019 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een grijze trui met ronde hals en een asymmetrisch intarsia-breipatroon van een zebra aan de voorkant, gecombineerd met een pastelroze midirok afgezet met roze struisvogelveren.

Schilderachtig

Voor Resort 27 gebruiken ontwerpers kledingstukken als canvas. Ze tonen landschappen en zeegezichten in heldere of pastelkleuren.

Alémais Resort 27 door Lesleigh Jermanus

Alémais Resort PO S27 005 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een witte satijnen jurk met bandjes en een levendige, schilderachtige landschapsprint aan de voorkant, met weelderige groene velden, gele bloemen en zeezicht.

Chanel Resort 27 door Matthieu Blazy

Chanel Resort PO S27 052 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oversized, veelkleurige gebreide polo die een strand, zonsondergang en golven uitbeeldt, met onderaan de tekst CHANEL en BIARRITZ. Gecombineerd met een soepelvallende, verticaal rood-wit gestreepte maxirok met een zware franje van gelaagde, stro-achtige tule.

DSquared2 Resort 27 door Dean Caten & Dan Caten

DSquared2 Resort PO S27 033 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een microminijurk met bandjes en een grafische print van een kustlandschap met het diepblauw van de Middellandse Zee, afgewerkt met een brede gele kanten zoom en rode kanten bies.

Ruiten

Geruite en Schotse ruitstoffen hebben verschillende betekenissen, afhankelijk van de styling. Voor Resort 27 omarmen ontwerpers deze klassieke patronen voor een uitgesproken preppy esthetiek.

6397 Resort 27 door Lizzie Owens

6397 Resort PO S27 016 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een button-down overhemd met lange mouwen, een puntkraag en manchetten in een taupe en bruine ruit, met een midilange wikkelrok met een gedraaid, geplooid knoopdetail in de taille dat zorgt voor een gedrapeerde voorkant en een gerafelde zoom.

Staud Resort 27 door Sarah Staudinger

Staud Resort PO S27 027 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een paarse slipdress op midilengte onder een button-up overhemd in een patchwork van contrasterende ruitprints, waaronder paarse, gele en blauwgroene Schotse ruiten.

Sandy Liang Resort 27

Sandy Liang Resort PO S27 014 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een boxy, technisch ritsjack met hoge hals en een opvallend gedrapeerd klepdetail aan de voorkant, gecombineerd met een gestructureerde, geplooide microminirok met hoge taille in hetzelfde geverfde roze en bruine ruitpatroon.

Opvallende Abstracties

Grote, opvallende abstracte prints in felle kleuren ogen fris en modern op diverse kledingstukken.

Diesel Resort 27 door Glenn Martens

Diesel Resort PO S27 036 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een vest met abstracte print over twee T-shirts met print, gecombineerd met een midirok met een abstracte, vervaagde print in oranje, gele en zwarte tinten en een bedrukte zijden sjaal.

Victoria Beckham Resort 27

Victoria Beckham Resort PO S27 028 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een zijden maxijurk met halternek, schuin van draad gesneden, in een gedurfde abstracte grafische print in een palet van perzik, diepgroen, bordeaux, bruin en blauw.

Zimmermann Resort 27

Zimmermann Resort PO S27 011 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een zijden jurk met een hoge, gerimpelde hals, een verlaagde elastische taille en een soepelvallende maxirok in grote, scherp afgebakende kleurvlakken van marineblauw, goudgeel, chocoladebruin en accenten van roestrood.

De Terugkeer van het Wilde

Nu dierenprints weer in trek zijn, worden ontwerpers creatiever door ze te mixen en te vervormen met nieuwe kleuren en patronen. Voor Resort 27 blijven de silhouetten nauwsluitend, wat een knipoog is naar het discotijdperk van de jaren zeventig.

Sally LaPointe Resort 27

LaPointe Resort PO S27 011 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een jurk met een hoge kraag, een aansluitend lijfje, lange mouwen en een asymmetrische zijsplit in een getextureerde, abstracte luipaard-/dierenprint.

David Koma Resort 27

Koma Resort PO S27 007 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een vloerlange jurk met een zwart sweetheart-lijfje, gecombineerd met een nauwsluitende zuilrok in een iriserende pythonprint met pailletten.

Roberto Cavalli Resort 27 door Fausto Puglisi

Roberto Cavalli Resort PO S27 035 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een nauwsluitende catsuit met hoge halternek en wijd uitlopende pijpen in een abstract zebra-streeppatroon in natuurlijke tinten wit, beige en diepbruin.

Ambachtelijk Werk

De Resort 27-collecties tonen tactiele, handgemaakte mode met een ambachtelijke esthetiek. Kenmerkend zijn fijn borduurwerk, unieke structurele afwerkingen en natuurlijke motieven.

Alémais Resort 27 door Lesleigh Jermanus

Alémais Resort PO S27 012 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een mosterdgele, vloerlange jurk met col, geaccentueerd door zwaar getextureerde, organische, handgemaakte applicaties van veelkleurige kralen en losse draden.

Chanel Resort 27 door Matthieu Blazy

Chanel Resort PO S27 056 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een top met applicaties van koraalrood en zwart bloemenkant, geaccentueerd door rode en roze marabou-biesjes op de zakken, en een bijpassende knielange rok.

Carolina Herrera Resort 27 door Wes Gordon

Herrera Resort PO S27 003 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een mouwloze zuiljurk van doorschijnend zwart tulegaas, versierd met bloemvormig microborduurwerk. Het lijfje is bedekt met goudgele bloesems, die bij de taille overgaan in een blauweregen-paarse kleur.