Rietveld Academie Fashion Show dit jaar vijfdaags event

Jaarlijks presenteert de Gerrit Rietveld Academie de nieuwe lichting afgestudeerden van de afdeling mode tijdens een modeshow. Dit jaar wordt er geen modeshow gehouden, maar een vijfdaagse tentoonstelling in de gymzaal van het oude academiegebouw in Amsterdam. In een setting die op een filmset lijkt, vindt een multidisciplinaire performance plaats die bezoeker en ontwerper met elkaar verbindt.

Centraal in deze Rietveld Academie Fashion Show 2020 staan de afstudeerwerken van Irene Ha, Miladt (Milad Taheri), Idan Grady, Darwin Winklaar, Laura Fernández Antolín, Louise Gjessø en Javier Velasquez. Met hun werk bevragen zij de huidige status van de modeindustrie en het nut van een ‘ouderwetse’ catwalkpresentatie. Afdelingshoofd Niels Klavers zegt in het persbericht dat studenten ook willen kijken naar de gevolgen van de Corona-crisis. “Met deze presentatie tonen zij hun leefwereld na Covid-19.”

De Rietveld Academie Fashion Show 2020 vindt van 26 tot en met 30 augustus plaats en is na aanmelding voor een tijdsslot op de website van de academie gratis te bezoeken.

Beeld: Pexels