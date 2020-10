Rihanna biedt excuses aan voor gebruik Islamitische teksten tijdens Savage x Fenty show

Rihanna heeft haar excuses aangeboden na stevige kritiek op het gebruik van de Islamitische Hadid in het nummer ‘Doom’. Deze teksten, die door profeet Mohammed uitgesproken zouden zijn, worden door de moslimgemeenschap als richtlijnen gebruikt en zijn dus erg belangrijk in hun godsdienst. De teksten werden gebruikt tijdens de modeshow ‘Savage X Fenty Show Vol. 2’.

In de show waren modellen dansend op het lied ‘Doom’ van producer Coucou Chloe te zien. In het lied is een remix met een deel van de Hadid te horen. Boze fans uitten hun kritiek op social media: sommige critici schreven dat het gebruik van de Hadid in een sensuele lingerie show beledigend was. Rihanna reageerde dinsdagochtend op alle kritiek door haar excuses aan te bieden via Instagram Stories.

“Ik wil de Moslimgemeenschap bedanken dat ze mij hebben gewezen op een grote fout die onbedoeld beledigend was tijdens de Savage x Fenty show, ” schreef de artiest. “Maar daarnaast wil ik ook mijn excuses aanbieden voor deze oprechte, doch onzorgvuldige fout. We snappen heel goed dat we onze Moslim broers en zussen hebben gekwetst, en dit raakt mij enorm! Ik zal nooit disrespect willen uiten naar God of andere religies en daarom was het gebruik van dit lied in ons project compleet onverantwoord! Vanaf nu gaan we ervoor zorgen dat zoiets nooit meer zal gebeuren. Dankjulliewel voor jullie begrip, Rih.”

Ook producer Coucou Chloe bood, via Twitter, haar excuses aan: “Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden voor het verdriet dat ik heb veroorzaakt door het gebruiken van de Hadid in mijn lied ‘Doom’” schreef de producer. “Het lied was ontwikkeld door voorbeelden van Baile Funk onderdelen te gebruiken die ik online had gevonden. Op dat moment was ik mij er niet van bewust dat dit onderdelen uit de Islamitische Hadid waren. Ik neem mijn volledige verantwoordelijkheid voor het feit dat ik deze woorden niet zorgvuldig had opgezocht, en ik wilde iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om dit aan mij uit te leggen. We zijn er mee bezig om het lied van alle muziekplatformen te verwijderen.”

Het is niet de eerste keer dat gebruik wordt gemaakt van Islamitische teksten in modeshows. In 1994 bood Karl Lagerfeld zijn excuses aan voor het gebruiken van een vers uit de Koran, die op de bovenkant van een avondjurk was geprent tijdens een modeshow in Parijs.

Beeld: Unsplash