Robert Rodriguez (Halston): "Net als Halston, omring ik mezelf met orchideeën"

Modemerk Halston is sinds het overlijden van de oprichter diverse malen van eigenaar gewisseld, maar heeft inmiddels weer vaste grond onder de voeten. En, mede dankzij de gelijknamige Netflix serie, een nieuw en veel breder publiek.

Sinds 2007 is Halston verbonden met de groep Hilco Brands en heeft het vele creatief directeuren aan het hoofd gehad: Marco Zanini , Marios Schwab, actrice Sarah Jessica Parker. Robert Rodriguez is sinds eind 2019 de artistiek directeur en hij is degene die met de teams van Netflix de capsulecollectie ontworpen die sinds begin deze maand beschikbaar is voor pre-order. FashionUnited kreeg de kans om Robert Rodriguez schriftelijk een paar vragen voor te leggen om hem en het Amerikaanse modehuis wat beter te leren kennen.

U begon eind 2019 bij Halson. Hoe zou u dit eerste jaar beoordelen?

”Vrij snel na mijn start begon ik te kijken naar een rebranding van het nieuwe Halston. Het was een spannende tijd voor mij, want ik heb het werk van Halston gedurende mijn hele carrière gevolgd en heb veel bewondering voor het merk. De eerste keer dat ik de naam Halston hoorde of zag, was denk ik toen mijn moeder me een flesje van hun mannenparfum cadeau gaf. Ik was een jaar of twaalf, en toen al, als kleine jongen, wist ik dat ik vrouwenkleding wilde ontwerpen.”

Heeft het Halston modehuis alle collecties van Roy Halston Frowick bewaard? Wat is uw relatie met deze archieven? Haalt u hier vaak inspiratie uit, of probeert u een zekere afstand te bewaren ten opzichte van dit erfgoed?

”De Halston archieven zijn bewaard gebleven. Hoewel ik ze niet vaak op een fysieke manier raadpleeg, kijk ik regelmatig naar foto's en eerder werk om inspiratie op te doen. Ik probeer trouw te blijven aan het erfgoed van het merk en toch modern en fris te blijven.”

Hoe ontwikkelt u op creatief vlak een merk met zo'n iconisch verleden?

”In sommige opzichten lijken Halston en ik erg op elkaar. We zijn allebei minimalisten als het gaat om het ontwerpen van collecties. Vloeiendheid en vrouwelijkheid hebben altijd deel uitgemaakt van mijn DNA en er is die sexiness waar we allebei van houden. Ik probeer trouw te blijven aan de essentie van de Halston esthetiek, terwijl ik het herinterpreteer voor de vrouw van vandaag.”

De Halston-serie, aangeboden door Netflix, brengt het merk nu bij een breder publiek. Heeft u al enig effect gezien?

”De serie heeft het merk nieuw leven ingeblazen door de aandacht te vestigen op de ongelooflijke invloed van Halston op de mode, vooral bij de jongere generatie die het merk niet kende. We hebben enorme pieken gezien op ons Instagram-account en in ons websiteverkeer; we verwachten dat dit zal aanhouden nu de capsulecollectie is gelanceerd.”

De Netflix-serie toont het creatieve proces en de extravagantie van Roy Halston Frowick. Is er een overeenkomst tussen uw proces en het zijne?

"Net als Halston, omring ik mezelf altijd met orchideeën. Ik verwijs vaak naar zijn vroegere werk in mijn proces. Ik probeer hommage te brengen aan Halston, maar het te moderniseren voor de vrouw van vandaag. Ik overleg ook met Halston's model, Chris Royer. We praten elke zondag en hebben het over Halston, haar inspiratie en haar persoonlijkheid. Zij is ook mijn mentor, ik stel haar vaak vragen en deel schetsen met haar om haar perspectief te krijgen op wat Halston zou denken.”

Halston, Jory Lee Cordy.

De Netflix-serie benadrukt vooral dat Halston symbool staat voor glamour. Wat is glamour in 2021 voor het Halston modehuis?

”Na meer dan een jaar aan huis gebonden te zijn geweest, zijn vrouwen er weer klaar voor zich op te doffen en het idee van glamour te omarmen. Bij Halston is glamour altijd ontworpen op een minimalistische, no-frills manier. Het gaat om sexy silhouetten, felle kleuren en het gebruik van kenmerkende materialen zoals viscose jersey, lurex chiffon en de batik prints waar Halston bekend om staat.”

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR , vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.