Robert Wun onthult theatrale silhouetten tijdens Haute Couture Week

Parijs - De Hongkongse ontwerper Robert Wun presenteerde woensdag in Parijs, op de derde dag van de Haute Couture week, zijn nieuwe collectie met cinematografische accenten.

De collectie, genaamd 'Becoming', is een nostalgische verkenning van het aankleedritueel en de diepgaande rol van mode op belangrijke momenten in het leven, aldus de ontwerper in een persbericht. De herfst-wintercollectie 2025-2026 vertaalt het aankleedritueel naar een verhaal. Van het ontwaken op de bewuste dag tot de vage herinneringen aan de avond ervoor. Dit doet hij door middel van surrealistische en theatrale silhouetten, sculpturale volumes en een uitvoering doet denken aan scènes uit films.

Robert Wun herfst-winter 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De show, gehouden op het podium van Théâtre du Châtelet, begon met een model met een bebloede mond in een dikke witte jurk. Ze leek nog steeds gewikkeld in haar dekbed, met rode glitter-handafdrukken als bewijs van een roerige nacht.

Gevolgd door een witte mantel bespat met glitters, zeer gestructureerde jurken met een losstaand bovenstuk en een vloeiende paarse jurk. De paarse jurk was voorzien van kunstmatige armen op de schouders om de sluier boven het hoofd te houden.

Robert Wun Haute Couture herfst-winter 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De show eindigde met een bruid in een zandkleurige jurk, een gebeeldhouwd bustier en een imposante sleep. Op haar hoofd ondersteunt een klein figuur haar sluier.

Robert Wun, geboren in 1991 in Hongkong, richtte zijn label op in 2014. Hij won de speciale prijs van de ANDAM in 2022 en liep voor het eerst mee in de Haute Couture week in januari 2023.