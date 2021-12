Rode Kruis roept kleding- en schoenenbedrijven op kleding te doneren

Het Nederlandse Rode Kruis heeft kleding- en schoenenbedrijven gevraagd om donaties voor asielzoekers in de wintermaanden. Daarnaast is het ook een centrale inzamelingsactie gestart. De oproep werd gelanceerd via een persbericht.

Het aantal asielzoekers in Nederlandse centra neemt toe, zo constateert het Rode Kruis. De mensen hebben niet genoeg warme winterkleding, daarom is de hulporganisatie een centrale inzamelingsactie voor winterkleding en schoenen gestart. De organisatie spreekt hierbij vooral bedrijven aan. “De donaties van particulieren helpen maar er is meer nodig”, aldus het Rode Kruis in het persbericht. De hulporganisatie zegt dat het asielzoekers nieuwe, passende kleding en schoenen van goede kwaliteit wil kunnen bieden. Volgens Heleen van den Berg, hoofd Nationale Hulp bij het Rode Kruis, zijn nieuwe kleding en schoenen vooral geschikt en daarnaast efficiënt omdat “deze al gesorteerd zijn en gegarandeerd schoon.”

Kleding- en schoenenbedrijven kunnen kiezen om ofwel de eigen producten te doneren ofwel het project financieel te steunen zodat de benodigde spullen kunnen worden gekocht. De hulporganisatie roept vooral op om jassen, truien, ondergoed en sokken te doneren. Ook is er een gebrek aan tassen om de kleding in te bewaren. Bedrijven kunnen tot 15 januari 2022 kleding en schoenen binnen brengen. Daarna verdeelt het Rode Kruis de gedoneerde spullen over pakketten die vervolgens over het hele land worden verspreid, zo is te lezen in het persbericht.