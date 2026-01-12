Rode loper Golden Globes: stijlvol zwart, naked dresses en een vleugje politiek

De topsterren van Hollywood betreden zondag de rode loper van de Golden Globes, het eerste grote evenement op weg naar de Oscars. Ze zorgen voor een flinke dosis old-school glamour.

Een overzicht van enkele looks uit het Beverly Hilton Hotel:

Altijd stijlvol zwart

Selena Gomez is net getrouwd en dat is te zien. De actrice, genomineerd voor beste actrice in een komedie voor haar rol in ‘Only Murders in the Building’, straalt van geluk aan de arm van haar man Benny Blanco. Ze straalt pure elegantie uit in een zwarte zuilrobe van Chanel. De jurk heeft een weelderige, witte, gevederde en strapless halslijn. Haar zwarte bob is in zachte golven gestyled.

Gomez is niet de enige die voor een ingetogen look kiest. Veel sterren kiezen voor zwart of donkere, winterse tinten. Teyana Taylor, geprezen voor haar indringende vertolking van een linkse revolutionair in de veelgeprezen film ‘One Battle After Another’, maakt indruk op de loper in een rugloze, zwarte Schiaparelli-jurk met cut-outs en een halternek. Een speelse kristallen strik siert haar achterwerk.

Ariana Grande (‘Wicked: For Good’), die met Taylor concurreert voor de prijs voor beste vrouwelijke bijrol, trekt de aandacht. Ze draagt een zwarte baljurk met textuur van Vivienne Westwood met een asymmetrische halslijn en een vloerlang bubbelsilhouet. Haar haar is opgestoken in haar kenmerkende paardenstaart. De sieraden zijn subtiel, met een diamanten choker.

Amy Madigan, ook genomineerd in deze categorie voor haar schurkenrol in ‘Weapons’, kiest voor een smoking-look. Ze draagt daarbij een cropped broek en lakleren laarzen.

Genomineerde Jenna Ortega omarmt de goth-chique stijl van haar titelpersonage in ‘Wednesday’. Ze draagt een hooggesloten, zwarte jurk van Dilara Findikoglu met glinsterende epauletten en cut-outs. Deze onthullen een stukje ‘side boob’ en een deel van haar heupbeen.

Colman Domingo in Valentino. Beeld: Valentino / Getty.

Onder de aanwezige mannelijke sterren valt Colman Domingo zoals gewoonlijk op. Hij draagt een volledig zwarte look van Valentino, met zilveren applicaties die van de linkerschouder over de revers naar de taille lopen.

Naked ambities

Jennifer Lopez staat bekend om haar krachtige modestatements. Haar diep uitgesneden, groene Versace-jurk tijdens de Grammy's in 2000 is nog steeds een schoolvoorbeeld van hoe je de rode loper verovert volgens de regel ‘less is more’.

Zondag draagt Lopez, wiens rol in ‘Kiss of the Spider Woman’ door de stemmers van de Globes over het hoofd wordt gezien, een nauwsluitende, transparante jurk. Bronskleurige patronen slingeren over haar lichaam en eindigen in een zeemeerminnenstaart.

Jennifer Lawrence in Givenchy tijdens de 83e jaarlijkse Golden Globes Awards. Beeld: Givenchy.

Jennifer Lawrence, genomineerd voor beste actrice in een dramafilm voor ‘Die My Love’, lijkt de boodschap ook begrepen te hebben. Ze draagt een nauwelijks zichtbare, transparante en nudekleurige Givenchy-jurk, die slechts is versierd met enkele, strategisch geplaatste bloemen.

Sterren bekritiseren dodelijke schietpartij door ICE

In Hollywood is er nauwelijks een avond zonder een vleugje politiek.

Zondag dragen enkele sterren, waaronder genomineerde Mark Ruffalo, speldjes met de tekst “BE GOOD”. Dit is een verwijzing naar Renee Good, een vrouw uit Minneapolis die is doodgeschoten door een medewerker van de immigratiedienst.

Komiek Wanda Sykes draagt hetzelfde speldje op haar revers. Actrice Natasha Lyonne, genomineerd voor haar tv-show ‘Poker Face’, bevestigt er een aan haar clutch.

De campagne wordt ondersteund door de American Civil Liberties Union (ACLU). De ACLU is een van de bekendste burgerrechtenorganisaties van het land.(AFP)

