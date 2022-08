Róhe Frames op Amsterdam Fashion Week: ‘Naast wereldwijd succes is bekendheid in eigen stad ook belangrijk’

Iets langer dan een jaar geleden kozen Marieke Meulendijks en Maickel Weyers ervoor een nieuwe weg in te slaan met hun merk Les Coyotes de Paris. Creatieve directeur Meulendijks dacht er al een tijdje aan om een concept dat in haar hoofd zat verder uit te werken. Het begon met een rebranding onder de naam Róhe, maar al snel leidde het nieuwe concept - met focus op een hernieuwde visie van mannen- en vrouwenmode - een eigen leven en was het niet meer terug te herleiden naar Les Coyotes de Paris. Het resultaat was Róhe Frames. Een kledingmerk en ontwerpstudio met een focus op modern maar tijdloos gebruik van hoogwaardige Italiaanse stoffen en aandacht voor detail. “Klassiek, maar met een scherp randje”, waarbij genderneutrale stijlen worden ontworpen in zogenoemde ‘frames’ in plaats van seizoenen.

FashionUnited ging met Meulendijks in gesprek over het eerste jaar Róhe Frames en de aanwezigheid op de aankomende Amsterdam Fashion Week.

Het eerste jaar Róhe Frames: samenwerkingen en vakmanschap

Ruim een jaar sinds de overgang naar Róhe Frames gaat het goed met het merk. De eerste mannencollectie is gelanceerd en afgelopen juni was er een showroom tijdens Paris Fashion Week. "Het is nog steeds een onrustige tijd, maar we zijn heel blij met de ingeslagen weg! In onze Paris Fashion Week showroom heeft Mr Porter ingekocht en dat is iets waar we echt enorm trots op zijn, aangezien we nog maar net van start zijn met de mannenlijn. Mr Porter blijft toch wel een van de grotere spelers en ze zijn ook een enorme window voor de rest van de wereld. En, naast de collecties zijn we met Róhe altijd op zoek naar mooie nieuwe samenwerkingen met kunstenaars en sourcen we zelf vintage stuks voor 'Róhe Objects' om ons DNA verder te kunnen ontwikkelen.”

De beslissing om mee te doen aan Amsterdam Fashion Week is genomen om Róhe ook onder het Amsterdamse publiek verder in het licht te zetten: "Een jaar na de lancering voelde dit als een juiste timing. We komen tenslotte uit Amsterdam en merken dat niet iedereen hier al bekend is met het merk terwijl we internationaal (met inmiddels 250 verkooppunten wereldwijd, waaronder Bergdof Goodman in de Verenigde Staten en Hypebeast in Hong Kong) wel hard groeien."

Een klassieke show zal het echter niet worden. In plaats daarvan ligt de focus, geheel in Róhe stijl, op samenwerkingen en vakmanschap. Dit wordt tot uiting gebracht met een kunstinstallatie: 'Crafted Columns'. "In de galerie laten we een wereld zien waar vakmanschap en samenwerking elkaar ontmoeten. De gasten worden geprikkeld door een visuele en tactiele kunst installatie, handgemaakt door de Nederlandse artiest Fransje Gimbrere. Honderden verschillende koorden gemaakt van natuurlijke materialen vormen hier een driedimensionaal spel. De tentoonstelling vertelt het verhaal van een bewuste en multidisciplinaire aanpak die kenmerkend is voor Róhe."

In de toekomst hoopt Róhe Frames, naast het vergroten van hun bekendheid in thuisstad Amsterdam, ook internationaal nog verder door te groeien door er verkooppunten toe te kunnen voegen. Daarnaast blijft het merk zich focussen op het bij elkaar brengen van verschillende artistieke disciplines en opzetten van samenwerkingen met (opkomende) kunstenaars. Eind dit jaar openen ze een in-house atelier. "Vanuit onze studio op de Herengracht gaat het 'team atelier' alle patronen zelf ontwikkelen", iets wat naar eigen zeggen altijd al een grote droom van Meulendijks was. "Dit internationale team gaat het merk nog verder uitwerken en de fit, shape en detaillering verbeteren. Natuurlijk blijft de focus hierbij ook het blijven verkrijgen van de meest hoogwaardige en duurzame Italiaanse stoffen en het behouden van een negentig procent Europese productie."

En de droom voor op de langere termijn? "Om ooit nog tassen en schoenen aan de collectie toe te voegen." Maar eerst is er Amsterdam Fashion Week. "Dit is het allergrootste evenement dat we ooit gedaan hebben en zal open zijn voor het publiek van twee tot vier september van 11:00 tot 19:00 op de Rozenstraat 59 in Amsterdam.

Les Coyotes de Paris

Les Coyotes de Paris heeft inmiddels overigens niets meer te maken met Róhe: "Het merk Róhe is meer volwassen, classic, edgy en speelt zich af in het hogere segment." Het gaat hierbij dus echt om twee aparte merken, waarbij ook het bedrijf in aparte teams is opgedeeld: "Of je werkt voor Róhe, of je werkt voor Les Coyotes de Paris."

"Door het lanceren van Róhe heeft het merk Les Coyotes de Paris een nog sterkere eigen wereld gekregen en focust het zich nu enkel op jonge meisjes en vrouwen. Deze wereld is een stuk speelser, jonger en ook wel commerciëler. Vanaf januari 2023 zal overigens na enorme vraag ook de vrouwenlijn van Les Coyotes de Paris weer terug te zien zijn op onze eigen website en in de winkels."