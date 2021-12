Roland DG onthult jurk gemaakt door nieuwe textielprinter

Roland DG heeft een persbericht onthuld dat op een jurk werd gedrukt door zijn nieuwste textielprinter, de Texart XT-64OS-F.

De jurk, genaaid in Londen en geprint in Milaan, maakt gebruik van de witte inkt en felle kleurmogelijkheden die de machine biedt, evenals de mogelijkheid om tekst te printen.

"We hebben samengewerkt met onze Italiaanse textielklanten om de machine te ontwerpen, dus het was een logische stap om onze samenwerking met creatieven uit de sector voort te zetten om de jurkrelease tot leven te brengen. We hebben enorm genoten van de samenwerking met getalenteerde ontwerpers, naaisters, fotografen en modellen om onze visie in realiteit om te zetten, en we hopen dat onze klanten zich geïnspireerd voelen om hun eigen unieke kledingstukken te maken als resultaat," zei EMEA marketing director van Roland DG, Stephen Davis.

Het bedrijf werkte ook samen met ontwerpster Fabia Goff om het patroon te creëren. Goff, die eerder werkte met merken als John Lewis en Laura Ashley, zei dat ze wilde dat "het patroon trendy zou zijn en de felle kleuren zou omvatten die we in 2022 op de catwalks zullen zien".

De nieuwe textielmachine is bedoeld voor kledingdrukkerijen en kledingfabrikanten. Het stelt modehuizen in staat prototypes van kleding te maken, of eenmalige stukken voor een show.

Door gebruik te maken van de print-on-demand kledingstukken, zal de textielmachine kledingafval verminderen en helpen te voldoen aan de groeiende vraag naar short-run printing in de kleding- en textielindustrie.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.