Round-up: Wat is er (echt) nieuw op Paris Fashion Week?

De zon scheen op Parijs tijdens de Fashion Week voor damesmode herfst-winter 2025. De luxesector trakteerde het publiek op nieuwe ontwerpen, met als doel de koopbereidheid te stimuleren, die in 2024 onder druk stond, en de nog fragiele groei aan te zwengelen (volgens McKinsey tussen 1 en 3 procent per jaar tot 2027). De luxehuizen kozen er echter niet altijd voor om radicaal ‘nieuwe’ collecties te presenteren, maar hielden vast aan hun gewoontes en bepaalde clichés.

Mode niet voor iedereen

Na een korte periode van inclusie op de catwalks, vervalt de Paris Fashion Week al enkele seizoenen in oude gewoontes door te kiezen voor modellenmaat 36 (of kleiner). De modeweek, die afgelopen dinsdag eindigde, vormde hierop geen uitzondering. Het aloude, slanke silhouet blijft het schoonheidsideaal, zelfs bij merken die voorheen meer diversiteit toonden.

Dit geldt ook voor het onafhankelijke merk Marine Serre, dat een collectie presenteerde die volgens het persbericht een "persoonlijk en creatief keerpunt" markeerde, met 47 silhouetten geïnspireerd op de femme fatale uit de jaren '50 en '80. Het is jammer dat de "krachtige uitstraling" en "ingesnoerde taille", zoals beschreven in de show notes, alleen tot uiting kwamen in een slank en genormaliseerd lichaam.

Marine Serre FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De dominantie van slanke silhouetten op de catwalks sluit de gemiddelde vrouw uit en versterkt het beeld van een luxe-industrie die op zichzelf gericht is en geen oog heeft voor representatie. In een tijd waarin ultra-fast fashion keten Shein de toon zet en tweedehands kleding een aankoopreflex is geworden voor veel consumenten, benadrukken veel luxemerken juist wat hen onderscheidt van deze 'mass market' mode, om hun positionering te rechtvaardigen.

Daniel Roseberry, creatief directeur van Schiaparelli sinds 2019, schreef in de show notes: "Ik wilde dingen creëren die kunnen inspireren en die nooit kunnen worden gereproduceerd door fast fashion." De prêt-à-porter lijn van het Parijse merk, die in dezelfde periode werd gelanceerd, vertaalt de pracht en praal van de haute couture lijn naar een meer commerciële versie. Dit seizoen zien we veel riemen rond de taille en lange, sexy gebreide jurken.

Alaïa en Hermès: een klasse apart

Alaïa, FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Techniek en ambachtelijk vakmanschap onderscheiden luxemerken en rechtvaardigen de prijzen in de winkels. Dit was vooral zichtbaar bij het Franse merk Alaïa (onderdeel van de Richemont-groep), waar gedrapeerde jurken waren gemaakt van een metalen buis die direct op het lichaam was gevormd. De productie werd deels gefilmd en op het Instagram-account van het modehuis geplaatst. Hetzelfde vakmanschap is terug te zien in de volumineuze plooirokken, die met de hand zijn gemaakt met behulp van de traditionele kartontechniek.

De combinatie van pure silhouetten, grote creativiteit en een unieke benadering van beweging zorgt ervoor dat het merk succesvol blijft, na de komst van Pieter Mulier als creatief directeur in 2021. We herinneren ons nog de algemene belangstelling in 2023 en 2024 voor zijn strass ballerina's en mesh ballerina's. Het dynamische karakter van het merk werd in januari nog eens onderstreept door de opening van de grootste winkel ter wereld in de Rue du Faubourg Saint-Honoré in Parijs.

Hermès FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hermès, een ander Frans modehuis dat uitblinkt in ambachtelijk vakmanschap, presenteerde een donkere collectie met strakke lijnen en getailleerde schouders. Na de publicatie van de uitstekende resultaten over 2024 - een nettowinst van 4,6 miljard euro, een stijging van 6,8 procent - kondigde het modehuis aan zich open te willen stellen voor haute couture, de exclusieve club van Franse modehuizen die door de FHCM zijn geselecteerd vanwege hun unieke knowhow. De technische hoogstandjes van de zadel- en lederwarenfabrikant werden dan ook benadrukt in deze herfst-winter 2025 show. Opvallend waren de stukken lamsleer die dichtgeknoopt of open geritst konden worden, en de zadelstukken die samenkomen om een short of jurk te omsluiten.

De terugkeer van kleur bij Saint Laurent

Saint Laurent, FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bij Saint Laurent (Kering-groep) zet Anthony Vaccarello zijn radicaal minimalistische creaties voort, met een spel van volumes met een vleugje jaren '80. De herfst-winter 2025 collectie viel op door de felle kleuren, een gedurfd palet dat contrasteert met de meer neutrale tinten van voorgaande seizoenen. Dit brengt weer wat licht in een modehuis dat aan momentum verliest en in 2024 een omzetdaling van 9 procent noteerde, tot 2,9 miljard euro.

Nieuwe start voor Givenchy

Op het Instagram-account van het merk van de LVMH-groep staat nu "Givenchy by Sarah Burton". Een duidelijke breuk met de jaren van Matthew Williams en een aankondiging van een nieuw tijdperk, waarin het imago van het merk zal worden bepaald door een artistiek directeur die bekend staat om haar jarenlange werk bij Alexander McQueen. Het resultaat is een eerste show die teruggaat naar de oorsprong en het werk van oprichter Hubert de Givenchy.

Givenchy, FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Nauwkeurig gesneden tailoring, avondkleding, sexy en chique mesh silhouetten... De collectie geeft een compleet beeld van de nieuwe Givenchy vrouw, terwijl de strakke lijnen een gekalibreerde precisie en couture vakmanschap uitdrukken. Een relevante strategie om de reputatie van een modehuis te verbeteren waarvan de identiteit verloren was gegaan.

Coperni: blijven innoveren

Coperni FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De buzz creëren, verrassen en van de show een historisch moment maken: dat is het motto van Arnaud Vaillant en Sébastien Meyer, het duo achter het merk Coperni, dat in 2013 werd gelanceerd. Deze spectaculaire aanpak heeft zich al bewezen met de spray-on jurk, die live op topmodel Bella Hadid werd gecreëerd en die binnen 48 uur een MIV (media impact value) van 26,3 miljoen dollar, oftewel 26,51 miljoen euro, genereerde. Dit stimuleerde de verkoop van het merk aanzienlijk.

Na een show in Disneyland Parijs, bracht Coperni het publiek samen in de Adidas Arena, waar ongeveer 200 gamers het tegen elkaar opnamen tijdens een LAN-party (een multiplayer bijeenkomst). De koningen van de viraliteit vergeten echter niet om aandacht te besteden aan de collectie zelf. Voor deze gelegenheid verwees het merk naar de game Lara Croft en de wereld van hackers (cargo panty's, tatoeages, leren laarzen, versleten denim). De Tamagotchi Swipe Case tas en de samenwerking met Ray-Ban en Meta vielen vooral op.

Van Louis Vuitton tot Chloé: vasthouden aan het bekende

Het vlaggenschipmerk van de LVMH-groep nam dit seizoen geen grote risico's en baseerde de collectie op het historische thema: reizen. De show vond plaats in de Étoile du Nord, vlakbij het Gare du Nord, en toonde kleurrijke draagbare koffers en herinterpretaties van de bestverkopende tassen van het modehuis, waaronder de Speedy. De rest blijft trouw aan de stijl van Nicolas Ghesquière, de artistiek directeur van Louis Vuitton: een evenwichtige mix van eclecticisme, waarin verschillende verwijzingen naar de afgelopen decennia samenkomen.

Dior, FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Bij Dior, eveneens onderdeel van LVMH, vervolgde Maria Grazia Chiuri haar onderzoek naar vrouwelijkheid en feminisme (dat in 2016 begon) en liet zich inspireren door de roman Orlando van Virginia Woolf, het verhaal van een personage dat vrijelijk wisselt tussen de status van man en vrouw. De herfst-winter 2025 collectie bestond uit een overvloed aan witte blouses, ruches als afneembare kraag (een evolutie van de molensteenkraag van Orlando), bermuda's gedragen met hoge leren laarzen, mannelijke jassen en veel transparantie en kant.

De terugkeer van het T-shirt getekend door John Galliano, J'adore Dior, was opvallend. Een item dat in de jaren 2000 werd gelanceerd, relatief betaalbaar was en diende als "toegangspoort" tot de wereld van luxe voor een jong publiek. De herintroductie van het T-shirt kan worden gezien als een sneer van Maria Grazia Chiuri naar critici die haar collecties te "commercieel" vinden. Een mooie manier om haar heerschappij binnen het Franse modehuis te beëindigen, mochten de geruchten over haar vertrek waar blijken te zijn.

Chloé FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Afgelopen donderdag verwelkomde Chloé (Richemont-groep) haar gasten in een zaal in poedertinten, met een zacht, groengrijs tapijt. Een decor dat de vrouwelijke identiteit van het modehuis benadrukte, waarvan de artistieke leiding bijna altijd in handen is geweest van een vrouw. Dit punt is verre van onbelangrijk en onderscheidt het merk in een industrie die meestal mannen aanstelt als creatief directeur.

Voor de herfst-winter 2025 collectie plaatste Chemena Kamali, de artistiek directeur van Chloé sinds eind 2023, opnieuw het idee van de "Chloé-vrouw" centraal in haar visie. "De band tussen het modehuis, de [Chloé] vrouw en mezelf is diep persoonlijk", schrijft ze in de show notes. Door de iconische codes van Chloé - vloeiendheid, romantiek en sensualiteit - opnieuw te interpreteren, presenteert Chemena Kamali een garderobe die de archetypen viert van een vrouwelijkheid die de esthetiek van het modehuis heeft gevormd sinds de oprichting in 1952.

De collectie zet de lingerie-inspiratie van vroeger voort, die al centraal stond in het lente-zomer 2025 seizoen, en versterkt de bohemien stijl die zo kenmerkend is voor het merk. De show was ook een gelegenheid om de Paddington nieuw leven in te blazen, een it-bag die in 2004 werd gecreëerd door de iconische artistiek directeur Phoebe Philo en die in 2019 al een comeback maakte onder leiding van Natacha Ramsay-Levi. Verwacht wordt dat deze bestseller in de tweedehandsmarkt in waarde zal stijgen.

Van Miu Miu tot Issey Miyake: frisheid en vrijheid

Slechts weinig zwaargewichten in de sector slagen er, net als Miu Miu, in om van mode een intellectueel onderzoeksveld te maken en tegelijkertijd draagbaar te blijven. Het merk van de Prada-groep (omzetstijging in 2024 tot 5,4 miljard euro) domineert al enkele seizoenen de Lyst Index (ranglijst van de populairste merken van het moment) en dat zal waarschijnlijk zo blijven.

Voor de herfst-winter 2025 collectie manipuleerden Miuccia Prada en styliste Lotta Volkova alledaagse items (een vest, een knielange rok, een beha) om zo dicht mogelijk bij een "echt" vrouwelijk silhouet te komen. Dit resulteert in looks die zowel verzorgd als rommelig zijn: een rok gedragen met een niet-passend vest, een zichtbaar bh-bandje, een jas in de hand gedragen omdat het te warm is, sokken die rimpelen. Een verfrissend realisme dat contrasteert met de huidige periode die wordt omschreven als post-waarheid, waarin politici de feiten ontkennen.

De nonchalante esthetiek en het spel met kleding brachten ook leven en humor in de show van het Japanse merk Issey Miyake. Een papieren tas die in een kledingstuk verandert, het voorpand van een top dat een mouw wordt dankzij extra knopen, en een overhemd dat kan worden gedraaid door de armen in verschillende mouwen te steken, vielen op.

Weinsanto, Zomer, FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het is ook, en niet verrassend, bij de jonge merken dat een frisse wind waaide.