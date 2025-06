Saint Laurent en Louis Vuitton openen mannenmodeweek SS26 in Parijs

Parijs – De mannenmodeweek in Parijs opent met twee opvallende shows: een stijlvolle jarenzeventig-look van ontwerper Anthony Vaccarello voor Saint Laurent en een energiek, muzikaal spektakel van Louis Vuitton onder leiding van Pharrell Williams.

Volgens het persbericht streeft Vaccarello ernaar om voor zomer 2026 een moment van rust en verstilling te creëren – een sfeer waarin elegantie schittert in zijn eenvoud en verlangen een eigen taal spreekt.

De show van Saint Laurent verloopt in een kalm tempo. Modellen dragen broeken met een scherpe persvouw, strak in de taille, en combineren die met overhemden met brede schouders, twee klepzakken en een stropdas die netjes in het overhemd verdwijnt.

Saint Laurent Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De show van Saint Laurent toont verfijnde coltruien in semi-transparante stoffen, soms gecombineerd met een sierlijke foulard. Ook de klassieke trenchparka – een iconisch stuk uit het erfgoed van Yves Saint Laurent – verschijnt opnieuw op de catwalk. De kleuren zijn zacht en subtiel: appelgroen, verschillende tinten mauve en hemelsblauw komen terug in blouses, broeken, riemen en accessoires.

Modellen dragen ook korte broeken, nonchalant gecombineerd met gekruiste blazers met brede schouders. “De silhouetten zijn gebeeldhouwd, maar nooit overdreven,” verklaart Anthony Vaccarello in zijn toelichting op de collectie.

Een bordeauxrode regenjas met een halve rits valt op als een van de meest opvallende stukken.

De show vindt plaats in het paleis Brongniart, de voormalige beurs van Parijs die nu functioneert als museum voor de hedendaagse kunstcollectie van miljardair François Pinault. De modellen lopen rond een indrukwekkende waterinstallatie van de Franse kunstenaar Céleste Boursier-Mougenot: een achttien meter breed bassin met een blauwe bodem, gevuld met water. Porseleinen kommen drijven erin en botsen zachtjes tegen elkaar, wat een rustgevend, bijna poëtisch geluid oplevert.

Saint Laurent Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Onder de prominente gasten: filmregisseur Francis Ford Coppola en acteurs Rami Malek en Sam Rockwell.

Verlangen om te ontdekken

Louis Vuitton Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Williams nodigt zijn fans en vrienden uit voor een groots feest voor de gesloten deuren van het Centre Georges Pompidou, dat momenteel in renovatie is. Williams laat er geen twijfel over bestaan: de herenshows van het iconische Franse merk vormen voor hem een uitlaatklep voor zijn onrust en drang om te ontdekken.

Een duidelijke lijn ontbreekt, maar dat lijkt precies de bedoeling. In plaats daarvan biedt Williams een breed palet aan stijlen aan voor de fan van het monogrammerk.

Op de catwalk verschijnen katoenen, synthetische en corduroy pakken met wijde pijpen, gestreepte overhemden, een explosie van kleuren én een gewaagde mix van accessoires: dikke kettingen, petten, ringen en leren tassen in de vorm van kleine ruimteschepen.

Louis Vuitton Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Louis Vuitton Lente Zomer 2026, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Voor sterren als Beyoncé, haar echtgenoot Jay Z, Bradley Cooper en de Argentijnse chef-kok Mauro Colagreco stelt Williams eigenzinnige combinaties samen: korte broeken met parka’s, sweatshirts met loafers en lange sokken.

Hij presenteert gemetalliseerde regenjassen en gewatteerde anoraks – voor wie zich in koude klimaten waagt. Sandalen met dikke zolen, crèmekleurige cargobroeken en leren jassen richten zich op de modebewuste avonturier met een safari-look.

Net als bij eerdere shows zet Williams een gospelkoor en een groot orkest in. De muziek varieert van klassiek tot Japanse hiphop, waarmee hij zijn kenmerkende eclectische stijl onderstreept.