Sandra Mansour ontwerpt voor H&M Fleur du Soleil collectie

H&M lanceert samen met de Libanese ontwerper Sandra Monseur een collectie die een ode is aan de natuur. Monseur staat bekend om haar gedurfde designs met handgemaakte details en haar grote liefde voor de natuur. Haar collectie voor H&M kreeg de naam Fleur du Soleil vanwege haar fascinatie voor de zonnebloem en de manier waarop deze bloem de zon van dag naar nacht volgt.

De Sandra Monseur x H&M collectie bestaat uit dromerige en romantische items, waarvoor de ontwerper uit Beiroet zich naast de natuur liet inspireren door vrouwelijke artiesten als Toyen, Dorothea Tanning en Lena Leclerq. “Voor de stoffen heb ik mij laten inspireren door poëzie en schilders. Deze Fleur du Soleil collectie belichaamt voor mij een boodschap van hoop,” aldus Monseur. “En dat is iets wat we juist nu zo hard nodig hebben.”

De Nederlandse art director en content creator Oumayma El Boumeshouli heeft zo’n 225.000 volgers op Instagram en is groot fan van de ontwerpen van Monseur. Speciaal voor deze H&M collectie creëerde zij bijzondere foto’s. “Toen ik de ontwerpen van Sandra Monseur voor het eerst zag, viel ik gelijk voor de vrouwelijke silhouetten en fijne stoffen. We vinden beiden onze inspiratie in de natuur, het Arabische landschap en kunst. Vanwege haar drive en visie is ze voor mij een echte inspiratiebron en het creëren van deze beelden voelde als een droomproject,” aldus El Boumeshouli.

Sandra Monseur x H&M is vanaf 6 augustus verkrijgbaar in geselecteerde winkels en via de webshop van H&M.

Beeld: Oumayma El Boumeshouli voor H&M