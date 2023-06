Saoedische Ashi Studio en Thom Browne zijn de nieuwkomers tijdens de Franse haute couture dagen

Het Saoedische Ashi Studio en Thom Browne zijn de nieuwkomers van het aankomende Franse Herfst/Winter 2023 haute couture seizoen. Dat blijkt uit de voorlopige kalender die FHCM, de French Fédération de la Haute Couture et de la Mode, publiceerde.

Ashi is de eerste couturier uit de Golf die op de prestigieuze Parijse kalender staat. Thom Browne zal tijdens de show zijn allereerste couture collectie tonen.

Naast Ashi Studio en Thom Browne tonen dertig andere modehuizen hun creaties, waaronder de Nederlandse Iris van Herpen, Schiaparelli, Christian Dior, Giambattista Valli, Chanel, Giorgio Armani Privé, Yuima Nakazato, Balenciaga, Zuhair Murad, Jean Paul Gaultier, Valentino en Fendi.

De haute couture fashion week vindt plaats van 3 tot en met 6 juli.

Achtergrond

Haute Couture wordt gezien als het hoogtepunt van de mode, het neusje van de zalm. Het is de meest exclusieve kleding die er bestaat. Couture wordt handgemaakt door gespecialiseerde kleermakers. Vaak wordt het gemaakt van luxe / hoogwaardige, bijzondere stoffen met prachtige details, zoals borduurwerk en applicaties. In één haute couture jurk kan wel tweeduizend uur handwerk zitten.

Twee keer per jaar vindt in Parijs haute couture fashion week plaats, waar de couturiers hun uitmuntende vakmanschap presenteren middels spectaculaire catwalk presentaties. De Couture Week vindt jaarlijks plaats in januari en juli.