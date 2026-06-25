Sarah Burton onthult haar eerste mannencollectie voor Givenchy, Issey Miyake viert bamboe

Parijs - De Britse ontwerpster Sarah Burton presenteert donderdag haar allereerste mannencollectie voor Givenchy tijdens de Parijse modeweek voor mannen.

Met een combinatie van haar meesterschap in tailoring en de geschiedenis van het Franse luxehuis, maakt de 52-jarige styliste voor het eerst haar opwachting op het officiële programma van de modeweek voor mannen in de hoofdstad.

Drie verschillende werelden

In de ruimtes van het merk, waar de presentatie plaatsvindt, is de collectie verdeeld in drie delen.

Het eerste deel biedt perfect gesneden double-breasted pakken, wijde pantalons en overhemden met afneembare kragen. Dit wordt aangevuld met bomberjacks, perfecto's en jassen met bloemenborduurwerk op denim looks.

Een van de outfits heeft een hanger met drie figuren. Een daarvan is een verwijzing naar de oprichter van het huis, Hubert de Givenchy, herkenbaar aan zijn witte jas en de bril in zijn zak.

De tweede ruimte toont volledig leren trainingspakken in intense kleuren als blauw, geel of zuurstokroze.

In de haute couture-sectie is onder andere het smetteloos witte pak te zien dat de Frans-Amerikaanse acteur Timothée Chalamet droeg tijdens de laatste Oscaruitreiking.

Issey Miyake brengt een eerbetoon aan bamboe

Het Japanse huis Issey Miyake onthult de nieuwste collectie van zijn label IM MEN, getiteld “In Praise of Bamboo Shadows”. De collectie is een ode aan de lichtheid en de schaduw van bamboebladeren.

In de multifunctionele ruimte Césure lopen zo'n veertig modellen in zeer soepele en oversized sets. De tinten zijn overwegend sober: wit, zwart, bruin, saliegroen, anijs of dennengroen, met enkele accenten in koningsblauw en fuchsia.

Bamboe is de rode draad in de collectie, zichtbaar in technieken en motieven. Voorbeelden zijn een lange witte jas met zwarte schaduwen en tops die doen denken aan samengevoegde bamboebladeren die het lichaam deels onthullen. Ook is er een pantalon met een weefpatroon in bruintinten en twee lange opengewerkte jassen met verweven horizontale en verticale banden.

“De silhouetten golven als de zee. De lijnen overlappen en vervagen. Figuur en achtergrond raken verweven. Een wankele aanwezigheid tussen afwezigheid en werkelijkheid”, aldus een persbericht van de lijn onder leiding van Sen Kawahara, Yuki Itakura en Nobutaka Kobayashi, drie leden van het Miyake Design Studio.

De hoofddeksels omvatten gavroche-petten, kegelvormige hoeden die tot over de ogen vallen, en stengels die doen denken aan bamboe, samengevoegd tot brede hoeden.

IM Men Menswear Spring Summer 2027 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

IM Men Menswear Spring Summer 2027 Credits: ©Launchmetrics/spotlight