Savage x Fenty komt met gloednieuwe kledinglijn voor mannen

Rihanna heeft in samenwerking met rapper Christian Combs een nieuwe herencollectie ontwikkeld voor Savage x Fenty. De kledinglijn maakt vandaag zijn debut en wordt op 2 oktober gelanceerd, zo meldt WWD in een nieuwsbericht.

De collectie, die bestaat uit elf kledingstukken, bestaat voornamelijk uit mannelijk ondergoed met het Savage x Fenty logo op de tailleband, inclusief een smoking jas en satijnen broek. De prints op alle kledingstukken zijn in monogram. De prijzen variëren tussen €11 en €60.

De lijn is gemaakt voor mannen, maar het is eigenlijk de bedoeling dat iedereen die het wil de kleding kan dragen. “Ik wilde een kledinglijn voor mannen ontwerpen die iedereen kan dragen,” zei Rihanna in een uitspraak.

Beeld: Puma Facebook