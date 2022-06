Schepers Bosman verhuist naar Zuid Limburg

Het Nederlandse mode ontwerpers duo Schepers Bosman heeft zijn werkplek verplaatst naar Zuid Limburg, zo blijkt uit een post op hun Instagram waarop hun nieuwe werkplek te zien is.

Het duo staat erom bekend hun collecties te ontwikkelen en maken vanuit hun eigen werkplaats in Nederland. Ze zullen hun werkzaamheden gaan uitvoeren vanuit een circulair gebouw dat onderdeel uitmaakt van een internationaal architectuur project dat onderzoek doet naar manieren om duurzaam en lokaal te bouwen met hergebruikte onderdelen. Van hieruit zullen zowel het ontwerp, de ontwikkeling en productie van alle collecties van het merk onder één dak zal gaan plaatsvinden.

Onder de post staat er: “Terug naar de streek waar Schepers Bosman in 2017 van start ging. Gelegen in een voormalige mijnstreek vol erfgoed, omgeven door heuvels, prachtige vergezichten en kastelen, dicht bij de grenzen van België en Duitsland. Een zeer internationale en interessante streek. In het verleden stond dit gebied bekend om de productie van werkkleding met veel werkplaatsen in de buurt.”

Het ontwerpersduo Schepers Bosman bestaat uit Sanne Schepers en Anne Bosman, die in 2011 beiden cum laude afstudeerden aan de BA modevormgeving op ArtEZ University of the Arts in Arnhem. Schepers vervolgde haar studie aan Institut Français de la Mode in Parijs. Bosman studeerde af aan Central Saint Martins in Londen, MA menswear.