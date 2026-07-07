Schiaparelli opent Parijse Haute Couture met een sculpturale collectie van siliconen, parels en tentakels

Parijs - Met sculpturale jurken van siliconen en maritieme verwijzingen opent Schiaparelli de Parijse Haute Couture Week.

De collectie, getiteld 'De afgrond', voor het Herfst/Winter 2026/2027 seizoen staat vol met ultrastrakke korsetten van synthetische materialen, gecombineerd met transparante, geborduurde rokken of broeken bedekt met parels.

Schiaparelli Herfst/Winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

“We hebben onvermoeibaar gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken en materialen, uniek voor haute couture. Het hyperrealistische lijfje van een jurk is gebeeldhouwd, vervolgens in siliconen gegoten en hemelsblauw geschilderd”, legt de Amerikaanse Daniel Roseberry, sinds 2019 artistiek directeur van het merk, uit in een persbericht.

Een ander ontwerp omvat een witte siliconen jas met een trompe-l'oeil kanten detail. Dit is een kenmerkende techniek voor het modehuis, die oprichtster Elsa Schiaparelli ook al toepaste.

De maritieme inspiratie is zichtbaar in verschillende outfits. Een voorbeeld is een zwarte latex creatie met tentakels. Een ander voorbeeld is een tule jurk bedekt met zwarte siliconen stippen, die als schubben aan een kwal doen denken.

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Schiaparelli Herfst/Winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Schiaparelli Herfst/Winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Schiaparelli Herfst/Winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Schiaparelli Herfst/Winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Schiaparelli Herfst/Winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Onder de aanwezige beroemdheden zijn de Maleisische actrice en Oscarwinnares Michelle Yeoh en de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny.