Schiaparelli’s Daniel Roseberry spreekt voor het eerst openlijk over verontwaardiging door couture collectie met nep jachttrofeeën

Een maand geleden riep de couture show van Schiaparelli, waarbij tot op detail nagemaakte jachttrofeeën in kledingstukken waren verwerkt, een golf aan verdeelde meningen op. Waar het publiek aan de ene kant lovend was, stelden vele anderen via sociale media dat de ontwerpen jachttrofeeën verheerlijken en dieren als luxeproduct presenteren.

Inmiddels bevindt de ontwerper van het huis, Daniel Roseberry, zich in de aanloop naar de presentatie van Schiaparelli’s allereerste ready-to-wear collectie, aankomende donderdag tijdens Paris Fashion Week. In een gesprek met WWD uit hij zich voor het eerst openlijk over de golf van kritiek die zijn laatste collectie teweeg bracht.

De ontwerper geeft duidelijk mee dat hij zeker niet van plan is zijn surrealistische verwijzingen te temperen. De ontwerpen in de laatste show, geinspireerd op Dante’s Inferno, een kunstwerk over het zoeken naar verlichting, waren volgens hem bedoeld als gespreksstarters, zo legt hij aan WWD uit. "Ik was niet verrast door de hoeveelheid buzz," bekent hij. "We hebben geen marketingbudget, we betalen geen influencers om onze tassen te dragen, we adverteren niet, maar toch is er een verwachting dat ik moet concurreren met een merk van 15 miljard dollar, en ik ga elke kaart spelen die ik kan om het verhaal te domineren."

De kritiek over hoe de ontwerpen ‘trophy hunting’ verheerlijken zag hij echter niet helemaal aankomen: "Ik wist dat de dieren een sterke reactie zouden krijgen. Maar, de hoeveelheid haat en negativiteit en woede, specifiek van mensen die op de goedkope stoelen van Instagram zitten, was een verrassing."

Beeld: Schiaparelli SS23 haute couture via Spotlight Launchmetrics

Desondanks is Roseberry overtuigt dat hij en zijn team niets verkeerds hebben gedaan. Zo hecht de ontwerper met name waarde aan intentie, en stelt hij dat het zeker niet zijn doel was boosheid op te wekken. In plaats daarvan wilde hij iets moois zo realistisch mogelijk vastleggen, zo legt hij aan WWD uit. “En dus was ik emotioneel in orde, omdat ik wist dat de bedoeling erachter zuiver was.” En, zo voegt hij toe, de kunstenaar die ze maakte is een veganist. “Sommige mensen hebben het zo verkeerd."

De ontwerper geeft aan met de gebeurtenissen zich wel bewust te zijn geworden van het wereldwijde publiek dat zijn werk volgt. Zo blikt hij terug op de tijden waarin couture slechts gepresenteerd werd aan een “extreem selecte groep mensen die experts waren in kleding en er waren voor de kunst ervan”. Nu zijn kleding gepresenteerd wordt op massaniveau is het volgens hem onmogelijk het verhaal te controleren van mensen die niet aanwezig zijn “en wel een enorme megafoon hebben”, aldus Roseberry aan WWD.

Roseberry is overtuigt dat de oproer geen blijvend negatief effect zal hebben op het modehuis of zijn eigen carrière. Wel zegt hij extreme statements voor de aankomende ready-to-wear show te zullen vermijden, hoewel voor redenen die volgens hem niets te maken hebben met het couture voorval. "We proberen niet het internet te doorbreken met deze collectie. Het is meer een collectie voor klanten, geïnspireerd door de klanten, en ik wil dat er ook iets heel knus en natuurlijks aan is, en sensueel. Het is niet zo'n voorstelling als de couture."

Modehuis Schiaparelli maakte sinds 2012, toen het werd opgekocht door Italiaanse ondernemer Diego Della Valle, een heropleving door. Inmiddels breidt het huis ook zijn retailstrategie uit. Zo opende het afgelopen januari nog een permanente shop in shop in Londense Harrods.