Schoenenmerk Malone Souliers lanceert Bridgerton capsulecollectie

Schoenenlabel Malone Souliers heeft een 14-delige schoenen capsulecollectie ontworpen in samenwerking met Shondaland en Netflix. De schoenen zijn geïnspireerd door de belangrijkste looks uit de populaire Netflix serie Bridgerton.

De iconische stijlen van Malone Souliers worden gecombineerd met weelderige, door de regency-periode geïnspireerde materialen die verwijzen naar personages uit de serie - van lichtblauwe bloemen-jacquard voor Daphne Bridgerton tot een gele moiré voor Penelope Featherington. De versieringen en veren zijn geïnspireerd door de hoeden die in het nieuwe seizoen van de show te zien zijn. Voor de heren is er een reeks slip-on silhouetten, van de loafer met kwastjes tot de jacquard slipper geïnspireerd door de garderobe van Anthony Bridgerton.

De Bridgerton x Malone Souliers collectie wordt vandaag gelanceerd en is beschikbaar in de winkel en op malonesouliers.com. Het tweede seizoen van Bridgerton is vanaf 25 maart te zien op Netflix.

Beeld via Malone Souliers