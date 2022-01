Schoenenmerk Vagabond Shoemakers stapt kledingmarkt in met 'The Jacket'

Het Zweedse merk Vagabond Shoemakers breidt uit naar kleding met de lancering van een limited-edition jas. Het leren damesjack - met de toepasselijke naam 'The Jacket' - is ontwikkeld in de eigen ontwerpstudio van het merk en handgemaakt in Portugal, in een beperkte oplage, waarbij elk item genummerd is.

Het in Varberg gevestigde merk beschrijft zijn eerste kledingproduct als "vol van het typische Vagabond DNA - tijdloos maar toch met een rauwe randje en oversized silhouet, gemaakt om keer op keer gedragen te worden". Volgens het bedrijf was het "vanzelfsprekend" dat de jas van leder zou worden gemaakt, aangezien het bedrijf al tientallen jaren ervaring heeft met dit materiaal. De jas wordt deze maand gelanceerd en kost 600 euro.

Marie Nilsson Peterzén, creatief directeur en medeoprichter van Vagabond, vertelde FashionUnited over de sprong van schoeisel naar kleding. "Ook al zijn we gevestigd binnen de mode-industrie, we hebben er veel respect voor en kennen de uitdaging om van de ene niche naar de andere te gaan, vooral vanuit het oogpunt van de toeleveringsketen," zei ze. "In dit geval hadden we goede relaties met een leverancier in Portugal en wilden we het een kans geven."

Op de vraag of het merk plannen heeft om meer kledingstukken te lanceren, of een hele collectie, zei Peterzén: "We zijn er altijd op gebrand om nieuwe ideeën te presenteren, hetzij binnen ons Atelier by Vagabond-concept of, zoals in dit geval, een volledig nieuw product. We willen zien wat er uit komt. Tot nu toe zijn we blij om te zien dat er een enorme belangstelling vanuit de markt is."

Vagabond wordt momenteel verkocht in retailers in ongeveer 45 markten. In Nederland werken we met een dertigtal retailers met ongeveer zeventig winkels en in het Verenigd Koninkrijk hebben we twintig retailers en vijftig verkooppunten.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.