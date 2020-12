Schoenentrends voor Dames in Voorjaar/Zomer 2021

SS21 draait om vakmanschap, comfort en duurzaamheid en met deze kernthema’s in het achterhoofd weerspiegelen schoenen dit seizoen de nieuwe mentaliteit van de consument. Ambachtelijke constructies met een milieubewuste draai, modieuze maar functionele componenten en praktische maar gewilde stijlen die geschikt zijn voor veranderingen in levensstijl garanderen dat de nieuwe ontwerpen de post-lockdown consument zullen aanspreken.

Trendstop presenteert de essentiële schoenentrends voor Voorjaar Zomer 2021 rechtstreeks vanaf de internationale catwalks.

Milieubewuste ambachtelijke sandalen

Sandalen fuseren ambacht met milieubelangen en zijn gevlochten en gewoven om complexe constructies te creëren voor de zomer. Bandjes van fijn leer worden gecombineerd met gevlochten raffia en houten afwerkingen bovenop zolen van naturel leer of in espadrille-stijl.

Transparante lagen

Sportschoenen krijgen een nieuwe look met bovenwerken voorzien van transparante lagen en zolen die zowel modieus als praktisch zijn. Doorschijnende mesh stoffen, matte kunststof en verwijderbare gelei-achtige buitenkanten onthullen deels de complexe, gelaagde sneakerconstructies die eronder schuilgaan.

De gewatteerde slipper

De hernieuwde focus op comfort en de Work-From-Home cultuur bieden inspiratie voor zomersandalen die zowel binnen als buiten even comfortabel zijn. Kussenzachte, gewatteerde banden hebben een opgevulde look en sluiten de voet in met zachte en gladde satijnen afwerkingen of soepel leer.

