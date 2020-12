Schoenentrends voor Mannen in Voorjaar/Zomer 2021

Herenschoenenontwerpen maken dit seizoen gebruik van essentiële thema’s en smelten ze samen om stijlen te creëren die de ‘new normal’-mentaliteit van consumenten weerspiegelen. Goedverkopende stijlen worden nieuw leven ingeblazen, waardoor ze langer meegaan en aanspreken tot een grotere doelgroep met frisse en enerverende updates en herinterpretaties.

Trendstop presenteert de belangrijkste schoenentrends uit de internationale Fashion Weeks voor heren voor Voorjaar/Zomer 2021.

Handgemaakte eco-ontwerpen

Schoenenontwerpen bevatten twee overkoepelende thema’s van het seizoen, waarbij ze ambachtelijke technieken naadloos versmelten met milieuvriendelijke producties. Natuurlijke materialen en garen in onbewerkte staat worden in elkaar gevlochten, geknoopt en geborduurd en tonen daarbij hoe duurzame materialen verheven kunnen worden door middel van handarbeid.

De gestroomlijnde etnische slipper

Met inspiratie uit internationale culturen fuseren slippermodellen thuiswerk-comfort met traditioneel mondiaal schoeisel. Zachte babouche-achtige en instapmodellen zijn er met geweven bovenwerken en zolen van touw of gestikt leer. Suède in enkele kleuren met minimale details zorgt voor een zachte maar meer formele look.

De gevormde en gelaagde dikke zool

De dikke zool trend ontwikkelt zich met sculpturale, gelaagde units en uitlopende, gebogen of undercut hakken. Extra spanning wordt gecreëerd met complexe vormen en levendig gekleurde inzetstukken, terwijl de vorm van de zolen herhaald wordt in gelaagde bovenwerken met inzetstukken en complementaire afwerkingen.

