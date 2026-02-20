Schotse mode-industrie op zoek naar nieuw talent voor ambachtelijk vakmanschap

Ver van de glamour van de modeweken in Parijs, Milaan en Londen, hoopt een onopvallende kasjmierweverij aan de Schotse westkust, die levert aan luxelabels, nieuw talent aan te trekken met lokale opleidingsprogramma's.

“Het is een uitstervend ambacht”, aldus de 61-jarige Maria Wade over haar werk als ‘greasy mender’ bij Alex Begg. Deze weverij is gevestigd op het platteland in Ayr, in het zuidwesten van Schotland, en bestaat al meer dan honderd jaar.

De weverij levert kasjmier aan prestigieuze modemerken, die uit vertrouwelijkheidsoverwegingen niet genoemd kunnen worden, en aan haar eigen luxelabel, Begg x Co.

“Je vindt niet veel mensen meer die ruwe kasjmier herstellen”, aldus Wade. Haar taak is het met de hand nauwkeurig inspecteren en stoppen van eventuele weeffouten in de stof, voordat deze wordt gewassen, gesneden en wereldwijd verzonden.

De Schotse textielindustrie, beroemd om haar luxe tweed, wol en kasjmier, heeft de afgelopen decennia een sterke daling doorgemaakt. De hoge productiekosten concurreren moeilijk met de goedkope productie in het buitenland. Bovendien gaat een vergrijzend personeelsbestand met pensioen, waardoor traditionele productievaardigheden verloren gaan.

Toen directeur technische transformatie Lorna Dempsey meer dan 25 jaar geleden bij Alex Begg in dienst trad, was de gemiddelde leeftijd ‘vrij hoog’, vertelde ze aan AFP, ‘ongeveer 50-plus’.

Sindsdien heeft het bedrijf een ‘bewuste inspanning geleverd om jongere mensen aan te nemen’ en de gemiddelde leeftijd teruggebracht tot ongeveer 40.

Dat is geen gemakkelijke opgave in het vervallen voormalige mijnstadje. Geïnteresseerden in een modecarrière kijken naar plaatsen als Glasgow, op ongeveer een uur rijden, of zelfs verder weg.

“We hebben niet veel vakkennis in de regio Ayrshire, dus het is erg moeilijk voor ons om gekwalificeerd personeel te vinden”, aldus Dempsey.

De opkomst van fast fashion maakt het moeilijker om jongeren met productiekennis te vinden.

“Veel van onze werkzaamheden zijn echt een vaardigheid uit het verleden”, aldus Dempsey. Ze voegt toe dat mensen ‘niet meer leren hoe ze hun sokken moeten stoppen’.

'Om de hoek'

De samenwerking van de weverij met de King's Foundation heeft geholpen het tij te keren. Deze liefdadigheidsinstelling, opgericht door koning Charles III, heeft haar hoofdkantoor op het nabijgelegen landgoed Dumfries House.

De stichting biedt programma's die gericht zijn op het aanpakken van ‘een tekort aan vaardigheden binnen de Britse textielindustrie’.

Cursisten leren over productielijnen, toeleveringsketens, het werken met verschillende materialen en duurzaam ontwerp. Dit zijn vaardigheden die volgens werkgevers vaak niet aan bod komen op modeopleidingen.

Vervolgens doen ze werkervaring op bij Schotse weverijen zoals Alex Begg, en sommigen, zoals Emma Hyslop, slagen erin een baan te bemachtigen.

Zittend achter een franjemachine in de weverij haalt de 28-jarige Hyslop behendig een donkere kasjmierstof door het frame. De stof, bestemd voor een Spaans luxemerk, wordt aan de uiteinden tot franjes gedraaid.

Na het behalen van een diploma modeontwerp aan een hogeschool in Glasgow, volgde Hyslop een cursus van zes weken bij de King's Foundation. Hierdoor ontdekte ze de luxeweverij bij haar om de hoek.

“Ik had van tevoren geen idee van het bestaan van deze plek, en het is hier om de hoek”, aldus Hyslop uit Zuid-Ayrshire.

“We zijn eigenlijk een verborgen parel”, aldus Dempsey.

“Het is dus onze taak, onze erfenis, om mensen naar onze productiebedrijven te blijven halen en de vaardigheden weer tot leven te brengen.”

Ambachtelijke vaardigheden

De weverij heeft momenteel vier leerlingen en hoopt er dit jaar meer aan te nemen.

Samen met de King's Foundation geeft Dempsey ook lezingen aan lokale basisschoolkinderen.

Het is een onderwerp dat de koning na aan het hart ligt. De Britse monarch was donderdag aanwezig bij de opening van de London Fashion Week en ontmoette leerlingen die ‘ambachtelijke vaardigheden en duurzaamheid ondersteunen’, waaronder studenten van de programma's van de King's Foundation.

Nicole Christie richtte haar eigen duurzame luxe damesmerk, Ellipsis, op na het voltooien van een textielprogramma bij Dumfries House in 2020.

Toetreden tot de luxe mode in Schotland is ‘moeilijk’, aldus Christie, aangezien andere grote merken meestal in Londen of andere Europese steden zijn gevestigd.

“Op een gegeven moment, na mijn afstuderen, dacht ik dat ik naar het zuiden zou moeten verhuizen”, aldus Christie, die in plaats daarvan besloot haar merk in Glasgow op te bouwen.

“Ik ben er echt trots op dat ik het hier doe, en ik hoop echt dat ik op een dag andere mensen kansen kan bieden.”(AFP)