Setchu van Satoshi Kuwata wint LVMH-prijs 2023

Setchu, het modelabel van de Japanse ontwerper Satoshi Kuwata, is dit jaar uitgeroepen tot winnaar van de prestigieuze LVMH Prize.

“Felicitaties voor Satoshi Kuwata”, meldde LVMH woensdag in een post op Instagram. “We prijzen hem voor zijn harde werk, toewijding en visie. Hij heeft een lange weg afgelegd en al een legacy voor zichzelf opgebouwd. We kunnen niet wachten om te zien wat hij in de toekomst creëert.”

Kuwata, die werd geboren in Kyoto en op 21-jarige leeftijd naar Londen verhuisde om een carrière in de modewereld na te streven, versloeg acht andere finalisten en sleepte de hoofdprijs in de wacht voor zijn in Milaan gevestigde, genderloze merk.

De finalisten, die wereld geselecteerd uit een groep van 22 halve finalisten, waren onder andere: Aaron Esh (UK, mannenmode); Bettter (Oekraïne, vrouwenmode); Burc Akyol (Frankrijk, vrouwenmode, mannenmode en genderloze collecties); Diotima (Jamaica, vrouwenmode); Luar (VS, vrouwenmode, mannenmode en genderloze collecties); Magliano (Italië, mannenmode); Paolina Russo (Frankrijk, vrouwenmode); en Quira (Italië, vrouwenmode).

Kuwata ontvangt een bedrag van 400.000 euro en mentorschap op maat van diverse teams bij LVMH.

Karl Lagerfeld Prijs

Daarnaast kondigde LVMH aan dat de labels Magliano van ontwerper Luca Magliano en Bettter van Julie Pelipas de winnaars waren van de Karl Lagerfeld Prize van dit jaar.

De winnaars werden op 7 juni bekendgemaakt na de presentatie van hun ontwerpen aan een jury in de Louis Vuitton Foudation in Parijs.

LVMH feliciteerde ook de andere finalisten na ‘weer een ongelooflijk jaar’.

De jury bestond dit jaar uit: Jonathan Anderson, Maria Grazia Chiuri, Nicolas Ghesquière, Marc Jacobs, Kim Jones, Nigo, Stella McCartney, Silvia Venturini Fendi, Jean-Paul Claverie, Sidney Toledano en Delphine Arnault.

In totaal schreven 2.400 ontwerpers uit vijftien landen zich in voor de prijs van dit jaar.