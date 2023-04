Shanghai Fashion Week: China’s showrooms maken zich klaar voor internationale comeback

De Chinese luxemarkt kreeg in 2022 een flinke klap. De langdurige winkelsluitingen en strenge coronamaatregelen, zorgden ervoor dat er een einde kwam aan een vijfjarige groeiperiode. Naarmate 2023 vordert, lijkt het weer de goede kant op te gaan. Merken en retailers vinden opnieuw hun weg in zowel de binnenlandse als de buitenlandse industrie. Bain & Company voorspelde zelfs dat China zich voor het einde van het eerste kwartaal van dit jaar al in positieve sferen zou begeven.

Dit optimisme is iets waar showrooms in China zich aan vastklampen, zo blijkt uit een groot aantal evenementen in de mode-industrie die na drie jaar weer zijn opgestart. Zo is marketingbureau Dia Creative Communications een van de bedrijven die vertrouwen heeft in een toekomst vol positiviteit. Het bedrijf ging het modeseizoen in met de lancering van zijn Tube Showroom-concept, een project dat in 2015 voor het eerst lanceerde. Het wil jonge ontwerpers presenteren en promoten door hen in contact te brengen met een breder netwerk van merken, media en verkoopkanalen - in tegenstelling tot de traditionele functie van een showroom.

Tube Showroom. Beeld: Dia Communications

Voor herfst/winter 2023 volgde de tweejaarlijkse showroom het thema ‘Trek n Trek Inspired Hiking’, waarmee het jonge ontwerpers en de verhalen die zij presenteerden voor de komende koopperiode wilde vieren. Daarnaast trapte het bureau zijn zestiende seizoen af met de opening van een nieuw experimenteel winkelconcept: Dia Underground, waar 59 designermerken - waarvan 38 ready-to-wear - hun nieuwe collecties tentoonstellen.

De ruimte geeft een antwoord op de compensatie van de langdurige lockdowns in de regio. Dia’s oprichter, Zemria Xu, vertelt aan FashionUnited: “De epidemie heeft een zeer grote impact gehad op de elke industrie. Vanwege deze moeilijke uitdaging hebben we besloten om de sprong te wagen en de Dia Underground winkelruimte te openen om een completer platform te creëren voor designermerken om hun concepten en esthetiek te tonen. Maar ook om meer hulp te bieden op gebied van marketing en merchandise aan onze inkopers.

Fabric Qorn's stand in Tube Showroom AW23. Beeld: Dia Communications

Refuse Club's stand in Tube Showroom AW23. Beeld: Dia Communications

Dia’s selectie van merken ligt in lijn met de eisen van het huidige modeklimaat in China, maar er blijft toch een wens bestaan om de banden op internationale schaal te versterken. Dit weerspiegelt de keuze van merken voor winkelruimtes, die volgens Xu werken selecteren op hun vermogen om een meer kenmerkende Chinese esthetiek te tonen. Op die manier kan ‘een emotionele band gecreëerd worden tussen consumenten en merken voor artistieke en inspirerende creaties’ en kan tegelijkertijd de ontwerpwaarden van het land aan de wereldwijde mode-industrie getoond worden.

Een soortgelijke missie was aanwezig in de aanpak van sommige merken in hun collecties, waarbij de ontwerptaal gericht was op het verkennen van China’s culturele erfgoed op een eigentijdse manier. Fabric Qorn gebruikte humor om zijn kijk op deze waarden weer te geven, terwijl het confectiemerk Nonsense Official de houding van jonge Chinezen onderzocht als een manier om te experimenteren met culturele belangen. Veel van de merken die Tube vertegenwoordigt waren dit seizoen ook deelnemer aan de Shanghai Fashion Week. De Fashion Week vond plaats op verschillende locaties in de stad, waarvan de meest centrale het Xintiandi-district was, en duurde tien dagen vanaf 23 maart met een programma van meer dan zeventig ontwerpers.

Exposeren in Shanghai biedt de deelnemers tal van mogelijkheden, maar met name een platform om de nieuwste producten en concepten te tonen. Xu voegde daaraan toe: “Als showroom voor de promotie van onafhankelijke designermerken kunnen we door deel te nemen aan de Shanghai Fashion Week deze kwaliteitsmerken in China beter onder de aandacht brengen en promoten, meer aandacht trekken van binnenlandse en internationale kopers en media, eindkanalen en consumenten, en de merken meer verkoopmogelijkheden en mogelijkheden tot zakelijke samenwerking bieden.” In hun uiteenlopende presentaties toonden de showrooms hun inspanningen om de lokale industrie te ondersteunen en tegelijkertijd de banden met internationale connecties te versterken.

Staffonly AW23, Shanghai Fashion Week. Beeld: Dia Communications

Staffonly AW23, Shanghai Fashion Week. Beeld: Dia Communications

Intercontinental: van samenwerking tot fysieke aanwezigheid

Daarbij moet worden opgemerkt dat veel van de merken die onder Tube vallen reeds hun eigen internationale aanwezigheid hebben, maar ervoor kozen om zich dit jaar op de Shanghai Fashion Week te tonen om de bloei van het land te ondersteunen. Daarnaast speelde eigen gemak ook een rol. Een belangrijk onderdeel van een handvol shows waren opmerkelijke samenwerkingen met wereldmerken. Voor Shie Lyu, die haar merk oprichtte in New York voordat ze terugkeerde naar China, kwam dit in de vorm van een samenwerking met de Britse ontwerpster Stella McCartney. Lyu focuste zich op het thema ‘Land Mermaids’. Dat was te zien aan de op-vissenstaart-geïnspireerde details. Ze kwam op het idee om de stoffen van de pakken te transformeren, waarbij Lye en McCartney een set van hun eigen ontwerpen uitwisselden zodat de ander die vrij kon aanpassen. Net als McCartney houdt Lyu vast aan het concept van duurzaamheid door haar eigen zero-waste productietechnologie te gebruiken. Haar waarden waren ook aanwezig door de steun van het Japanse Ultrasuede, een kunstmatig substituut voor suèdeleer, waardoor ze materialen kon gebruiken die gemaakt zijn om te verouderen.

Shie Lyu AW23, Shanghai Fashion Week. Beeld: Dia Communications

Shie Lyu AW23, Shanghai Fashion Week. Beeld: Dia Communications

Ook Staff Only keek voor samenwerkingen naar de buitenwereld en ging voor de show ‘Orbit Voyagers’ een samenwerking aan met het Amerikaanse schoenenmerk Ugg. Voor de show leverde Ugg stijlen uit de Foamo Slide en Tasman-serie, wat het buitenwereldse gevoel dat het merk wilde uitstralen nog meer versterkt. Het concept voor de schoenen werd bedacht in samenwerking met industrieel ontwerper Ah Bin, die een concept ontwikkelde waarbij gebruik werd gemaakt van 3D-printtechnologie om silhouetten te maken die gebruik maakten van de zwaartekracht. Net als de schoenen liet ook de rest van de collectie zich inspireren door werelden aan de andere kant van de horizon, met name door te verwijzen naar de planeet Saturnus, zo bleek uit het opvallende gebruik van lusvormige details en ringvormige prints.

Andere merken keerden terug naar hun thuisland, nadat ze de jaren daarvoor uit Shanghai waren vertrokken. Shuting Qiu, die deelnam aan de Milan Fashion Week, woonde enkele maanden in Europa voordat ze terugkeerde naar de stad om haar herfst/winter 2023-lijn te presenteren. Haar tijd in het westerse continent werd weerspiegeld in haar collectie met verwijzingen naar de Tsjechische abstracte schilder Frantisek Kupka, die bekend stond om het gebruik van bloemenpartonen en -prints. Duurzaamheid en technologie waren ook aanwezig in de lijn, met zestig procent van de stoffen gemaakt van meer duurzame en milieuvriendelijke materialen - volgens een persbericht - en kunstmatige intelligentie (AI) verwerkt in de creatie van bodysuits.

Shuting Qiu AW23, Shanghai Fashion Week. Beeld: Dia Communications,Tube Showroom

Shuting Qiu AW23, Shanghai Fashion Week. Beeld: Dia Communications,Tube Showroom

Ook Shushu/Tong is begonnen met het testen van de internationale markt. Het merk, dat in 2015 werd gelanceerd, heeft al een reputatie opgebouwd in de hele branche en heeft wereldwijd winkels geopend. Het label wordt geleid door het ontwerpersduo Liushu Lei en Yutong Jiang, die beiden terugkeerden naar China om het merk op te zetten nadat ze afstudeerden aan het London College of Fashion, wat wijst op hun intentie om betrokken te blijven bij hun land van afkomst.

Voor dit seizoen volgde Shushu/Tong het thema 'Backrooms', een urban legend die ontstond op een online forum in 2019, waar gebruikers beelden posten van verontrustende lege kamers die alleen toegankelijk waren via een online cheat die gebruikers uit de echte wereld haalt. Om dit onderwerp te coveren, verkenden de ontwerpers het idee van de terughoudende sfeer van de alledaagse wereld onder een vaste structuur. Het duo bedacht een verhaal rond het dragen van uniformen, met looks die strakke geometrische structuren bevatten. Hoewel het lijkt alsof ze zich houden aan de klassieke kleermakerstechnieken, probeerden de creaties de waarneming van het publiek te veranderen door stoffen en versieringen te gebruiken die deze formalisering wilden ontkrachten. Dit werd verder benadrukt door het gebruik van diamanten en looks die zelfreflectie probeerden op te roepen, zoals een jurk zonder armen.

Met haar portefeuille van merken die al de aandacht hebben getrokken van internationale retailers en consumenten, hoopt Dia Communications deze strategie uit te breiden naar haar hele aanbod. Oprichter Xu voegt daaraan toe: "De afgelopen jaren zijn er op het platform Tube Showroom veel merken geboren die actief zijn in de internationale modewereld en hun eigen offline winkels hebben geopend. Wij zien het belang van designexpressie en communicatie in offline winkelruimtes, zoals de Dia Underground die we aan het voorbereiden zijn, zodat consumenten een diepere band met merken kunnen opbouwen.

Momenteel bestaan de klanten van de showroom voornamelijk uit winkels, waarvan ze streven naar contacten met winkels die een goed beeld hebben van design en de merken volledig ondersteunen. Hun klantenkring heeft zich nog niet uitgebreid tot de eindconsument, maar Xu merkte wel op dat het netwerk van kopers de afgelopen jaren jonger en internationaler is geworden, wat de verschuiving in de hele sector verder stimuleert. Zij concludeerde: "Dit heeft ons meer vertrouwen gegeven in de commerciële ontwikkeling van designermerken."

Shushu/Tong AW23, Shanghai Fashion Week. Beeld: Dia Communications