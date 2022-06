‘Shanghai Fashion Week vindt volgende week digitaal plaats op Chinese versie van TikTok’

De uitgestelde Shanghai Fashion Week zal van 17 tot en met 19 juni plaatsvinden in digitale vorm, via de Chinese versie van TikTok: Douyin, zo meldt WWD.

Shanghai zat de afgelopen twee maanden in een aan corona gerelateerde lockdown waardoor Shanghai Fashion Week op de oorspronkelijke datum (25 maart tot en met 1 april) niet door kon gaan. Inmiddels is de stad weer stap voor stap aan het heropenen.

Tijdens de Fashion Week zal er elke dag een zes uur durende live-stream te volgen zijn waarvoor niet alleen shows op het programma staan, maar bijvoorbeeld ook content van achter de schermen en panelgesprekken, zo deelt WWD. De complete planning voor het evenement zou op 13 juni bekend worden gemaakt.

Xiaolei Lv, plaatsvervangend secretaris-generaal van het Shanghai Fashion Week Organizing Committee, deelt aan WWD over de beslissing: "Ook al worden we geconfronteerd met grote moeilijkheden, de Shanghai Fashion Week zal nooit afwezig zijn. We zijn er altijd om nieuwe energie in de mode-industrie te steken en Chinese modeontwerpers te helpen schitteren."

De vakbeurzen die normaal onder Shanghai Fashion Week vallen zullen overigens geen onderdeel uitmaken van het digitale programma. In plaats daarvan zouden veel ontwerpers het plan hebben om later in de zomer na verdere versoepelingen van de coronaregels verkoop evenementen op kleinere schaal te organiseren, aldus WWD.