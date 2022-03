Skechers kondigt entree in de metaverse aan

Skechers gaat zijn eerste stappen zetten in de metaverse. In een persbericht maakt het bedrijf bekend dat het een huurcontract heeft getekend in het ‘Fashion District’ van de virtuele, driedimensionale wereld Decentraland. Het schoenenmerk gaat hier naar eigen zeggen een ‘ervaringswinkel’ openen.

Onlangs diende het bedrijf ook handelsmerken in over de hele wereld om virtuele goederen zoals schoenen en kleding te verkopen, zo valt te lezen in het persbericht. Daarmee is volgens Skechers ‘de basis gelegd voor nieuwe groeimogelijkheden in de metaverse’.

Michael Greenberg, president van Skechers, reageert in het persbericht enthousiast op de nieuwe stap: “Onze overeenkomst met Decentraland is een investering in onze toekomst. We kijken ernaar uit om dit virtuele tijdperk in te gaan en creatieve manieren te verkennen waarop ons merk nieuwe klanten en doelgroepen kan bereiken, terwijl we de nieuwe Skechers-ervaring lanceren.”