‘Slechts 6,6 procent van Europees textielafval wordt hergebruikt of gerecycled binnen Europa’

Parijs - Van de 11 miljoen ton textielafval die Europese consumenten in 2019 produceerden, werd slechts 6,6 procent binnen de EU hergebruikt of gerecycled, zo blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van de ngo Zero Waste Europe (ZWE).

Het overgrote deel van dit textielafval werd verbrand of weggegooid binnen de Europese Unie, namelijk 8,41 miljoen ton. Textielafval dat buiten Europa werd geëxporteerd (voornamelijk naar Afrika en Azië) was goed voor 1,83 miljoen ton.

Tot slot werd 1,7 procent van de totale Europese textielafval hergebruikt in Europa en 4,9 procent gerecycled op het continent, volgens Zero Waste Europe op basis van cijfers van de Europese Commissie. In een projectie schat de NGO dat er in 2035 meer dan 15 miljoen ton textielafval zal worden geproduceerd door Europese consumenten.

Bovendien is van de 12 miljoen ton textiel die in 2019 op de Europese markt kwam, slechts 33 procent op het continent geproduceerd, merkt ZWE op. De ngo merkt ook op dat “textielrecycling in Europa een zeer kleine sector blijft, terwijl tweedehands textiel meer ingeburgerd is”.

Het beleid van sommige landen op het gebied van de circulaire economie is “verder gevorderd dan andere”, en Frankrijk springt eruit, meldt de ngo. Het inzamelings- en recyclagepercentage voor textielafval in Frankrijk ligt “ruim boven het Europese gemiddelde”, aldus de ngo. Hoewel ze waarschuwt dat de gegevens niet helemaal vergelijkbaar zijn, vooral omdat de referentiejaren niet hetzelfde zijn: 2022 voor Frankrijk en 2019 voor Europa.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.