Vader en zoon UV-beschermd en modieus naar buiten in Seabass

Als functie en esthetiek samenkomen, heb je al snel een succesformule te pakken. Het lukte Seabass op het gebied van zwemkleding voor kids. Ze werken met een design dat leuk staat én beschermt tegen de zon. Hoe ontwerp je zoiets? Het businesskoppel achter het merk bestaande uit Kayleigh en Barry van Ruiven, legt het uit.

Technisch én fashion

Een modieuze polo waarin je kindje in kan zwemmen zonder als een rood krabbetje uit het water te komen – dat is nogal een modemissie. Seabass ging de uitdaging aan. Hun UV-collecties hebben een sterke technische kant terwijl het merk tegelijkertijd écht fashion is.

Barry: “Wij hebben UV echt uit de sporthoek getrokken en naar fashion gebracht. Dat is de kernstrategie van het merk. Onze UV-campshirts en -overhemden zijn overigens ook prima te gebruiken buiten een zwemomgeving op plekken waar de zon evengoed veel schade aan kan richten. Overal waar je kind blootgesteld wordt aan de zon, doet het product zijn werk.”

Materiaal met tweede leven

“We selecteren hier uiteraard verschillende stoffen voor”, vult Kayleigh aan. “Alle zwembroeken zijn gemaakt van gerecycled plasticafval uit de oceaan. Daarmee maken we de cirkel rond. Je ziet het beeld meteen voor je: een jongetje speelt op het strand in een zwembroek gemaakt van de troep uit die oceaan.”

Eenzelfde soort recycleprincipe wordt geïntroduceerd in de 2023 collectie met de nieuwe UV-shirts. “Die stof is polyamide, gemaakt van autobanden. Het helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot om die weer te gebruiken in plaats van dat het ergens op een berg in de fik wordt gestoken. In de kwaliteit van onze stoffen zijn we altijd op zoek naar dat soort innovatie.”

Veeleisende stoffen

De stof moet ook geschikt zijn om er UV-lagen op te leggen, een ‘fast-dry’ zodat een kindje dat uit de zee rent meteen droog is, en een coating die met factor UPF 50 beschermt tegen de zon. Kayleigh: “Daar is niet iedere stof geschikt voor, dus zo kom je vanzelf tot een bepaalde opbouw.”

“De kwaliteit van de stof moet ook geschikt zijn om mee te zwemmen”, voegt Kayleigh toe. “Het moet lichtgewichtig zijn omdat het anders niet prettig is voor een kindje om mee in het water te gaan. Meestal zijn UV-shirts zwaar – wij hebben by far het lichtste shirt. We horen veel van klanten dat ze het waarderen dat hun kinderen niet in zo’n plakkerig surfshirt hoeven te spelen. Voor die ouders is het fijn dat het er stijlvol uitziet.”

Zo vader zo zoon

De materiaalkeuze van Seabass is dus gelimiteerd. Barry: “Wij denken heus wel eens: oh, dat zou ook wel een mooie stof zijn, maar dan is die technisch gewoon niet geschikt om te gebruiken”. De stoffen werken bijvoorbeeld niet voor elk silhouet. “Op het moment dat iets zwaarder of iets lichter is, valt het toch anders en ik denk dat we er toch heel goed in geslaagd zijn om daar mee te werken. Barry: “We hebben nu voor het eerst een bijpassende mannencollectie, dus ik pas die wel eens door als fitmodel: het heeft zijn functie, maar het is ook heel licht om te dragen en het valt mooi. Het was best een kunst om het zo te maken.”

Seabass’ design begint bij het functionele, maar ze zetten zich keihard in om de collecties er ook gaaf uit te laten zien en dat slaan aan. Kayleigh: “We hebben in de 2023 collectie ook alle zwembroeken voor heren en dat is echt ontstaan uit vraag – met name moeders, die zeiden: ‘mijn man wil ook zo graag zo’n zwemset, net als onze zoon.’ Wij geloven erg in die next generation: de kids gaan hun ouders wel vertellen wat ze aan moeten trekken.”

Blijven innoveren

Ondertussen gaat dat innoveren bij Seabass gestaag door. “We hebben de collecties enorm verbreed”, zegt Kayleigh, “er komen drie verschillende swimsuit categorieën voor meisjes met weer een legio aan nieuwe printjes. We voegen er een one-piece en een two-piece aan toe”.

“Voor de jongens blijven de zwembroeken in de basis hetzelfde – al hebben we wel weer allemaal nieuwe printjes. Qua UV-shirts breiden we uit met camp shirts en button shirts. En het blijft leuk dat mensen op de kaartjes gaan lezen: dit shirt is gemaakt van autobanden. We kijken er enorm naar uit hoe dat ontvangen gaat worden.”