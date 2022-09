Sneakers, streetwear en verzamelaars: Christie's opent Department X

Van historisch schoeisel tot iconische stukken van de hypecultuur: Veilinghuis Christie’s lanceert ‘Department X’ om zich te focussen op de populaire cultuur. Het platform zal het hele jaar door online verkopen, met daarbij ook live previews in New York en privéverkopen.

Met Department X bouwt Christie’s voort op zijn inzicht de luxe categorie, na het recente succes van 'Six Rings - Legacy of the GOAT', waarin zeldzame Michael Jordan-trainers en andere verzamelobjecten te zien waren. Ter gelegenheid van de lancering van Department X presenteert Christie's een particuliere verkooptentoonstelling van twee paar zeldzame sportschoenen: 'Ye Walks'.

"Met een vinger aan de pols van de mode-industrie, populaire cultuur en de evolutie van wat tegenwoordig als luxe wordt gedefinieerd, ben ik enthousiast voor nieuwe en bestaande klanten van Christie's om aan deze 'Sneakers, Streetwear & Collectibles'-reis te beginnen," zei Caitlin Donovan, Christie's hoofd van handtassen, streetwear en trainers, in een verklaring.

