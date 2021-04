Sneakers van Kanye West worden geveild, meer dan een miljoen dollar waard

De sneakers die Kanye West in 2008 droeg tijdens zijn optreden bij de vijftigste prijsuitreiking van de Grammy’s worden geveild, dat meldt het ANP. Sotheby’s, het internationale veilinghuis, veilt de Kanye West Nike Air Yeezy 1-sneakers en gaan volgens de veilingmeesters meer dan een miljoen dollar (840.000 euro) opbrengen.

De sneakers worden verkocht door sneaker-verzamelaar Ryan Chang. De verzamelaar benoemt de schoenen tot schone kunst. Chang heeft een beperkte, maar verfijnde verzameling. In een vraaggesprek vertelde hij vorig jaar dat hij al jarenlang sneakers verzamelt, maar zich beperkt tot de ‘crème de la crème’. Zijn collectie bestaat daarom uit slechts zeventig paar schoenen, zo is te lezen.

De Kanye West Nike Air Yeezy 1-sneakers, die nu in bezit zijn van Chang, worden vanaf 16 april 2021 in Hongkong tentoongesteld. Als de veiling achter de rug is, bepaalt de koper of er iets openbaar wordt gemaakt over de transactie, zo staat in de berichtgeving.

De Kanye West Nike Air Yeezy 1 is niet het enige ontwerp wat Kanye West met Nike ontwierp. In 2012 bracht het sportmerk samen met de Amerikaanse artiest ook de Nike Air Yeezy 2 uit. Een jaar daarna zetten Nike en West een punt achter de samenwerking, waarna West in zee ging met concurrent Adidas.